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11:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Городское предприятие закупило первый в Хабаровске мусоровоз, работающий на газе

Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» закупило первый в Хабаровске мусоровоз, работающий на газе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Новая спецмашина выпущена европейской компанией Iveco. Срок эксплуатации мусоровоза — до 15 лет. Он работает на метане. За счет этого машина в несколько раз экономичнее и экологичнее старых моделей, которые используются на предприятии.

К тому же степень уплотнения в новом мусоровозе в два раза выше, чем в обычных спецмашинах. Так как мусор спрессовываются лучше, работникам удастся вывезти вдвое больше отходов.

«Этот автомобиль мы закупили в качестве эксперимента. Посмотрим, как он себя покажет. Мусоровоз подходит только для контейнеров европейского типа. Мы начали их ставить в образовательных учреждениях, на предприятиях, некоторые управляющие компании закупают такие евроконтейнеры. Они сделаны из пластика, более долговечны», — рассказал начальник отдела эксплуатации АО «Спецавтохозяйство» Константин Балушкин. На предприятии собираются продолжить установку контейнеров европейского типа в городе. Отмечается, что новый мусоровоз начнут использовать в ближайшее время.

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