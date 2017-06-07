Городское предприятие закупило первый в Хабаровске мусоровоз, работающий на газе

Новая спецмашина выпущена европейской компанией Iveco. Срок эксплуатации мусоровоза — до 15 лет. Он работает на метане. За счет этого машина в несколько раз экономичнее и экологичнее старых моделей, которые используются на предприятии.

К тому же степень уплотнения в новом мусоровозе в два раза выше, чем в обычных спецмашинах. Так как мусор спрессовываются лучше, работникам удастся вывезти вдвое больше отходов.

«Этот автомобиль мы закупили в качестве эксперимента. Посмотрим, как он себя покажет. Мусоровоз подходит только для контейнеров европейского типа. Мы начали их ставить в образовательных учреждениях, на предприятиях, некоторые управляющие компании закупают такие евроконтейнеры. Они сделаны из пластика, более долговечны», — рассказал начальник отдела эксплуатации АО «Спецавтохозяйство» Константин Балушкин. На предприятии собираются продолжить установку контейнеров европейского типа в городе. Отмечается, что новый мусоровоз начнут использовать в ближайшее время.