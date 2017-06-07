Нацбанк РК дал прогноз инфляции на 2017−2018 годы

Источник: Kazinform

На основе полученных прогнозов и оценок Национальный Банк Республики Казахстан принимает решения по денежно-кредитной политике, в том числе по уровню базовой ставки. 3 июня Национальный Банк Республики Казахстан завершил очередной прогнозный раунд «Апрель-май 2017 года». Прогнозный период — со 2 квартала 2017 года по 4 квартал 2018 года. В качестве базового сценария рассматривается цена на нефть на уровне 50 долларов США за баррель на протяжении всего прогнозного периода. Оценки внешнего инфляционного фона и внешнего спроса не претерпели существенных изменений и в целом соответствуют траекториям предыдущего прогнозного раунда, отмечается в сообщении Нацбанка.

Инфляция, как основная цель денежно-кредитной политики, продолжит тенденцию к замедлению в годовом выражении.

Этому будут способствовать стабилизация инфляционных ожиданий, сохранение предсказуемости ситуации на внутреннем денежном и валютном рынках. Шок предложения на определенные виды продовольствия, в частности овощи и мясо, наблюдаемый на протяжении последних нескольких месяцев частично компенсируется снижением третий месяц подряд индекса мировых цен на продовольствие, не вызывая существенных изменений в продовольственной инфляции. Ожидаемый сезонный рост внутреннего предложения продовольственных товаров в летние месяцы будет, по оценке, способствовать дальнейшему замедлению годовой инфляции в период до конца 3 квартала 2017 года. Вместе с тем, к концу текущего года возможно незначительное повышение годовой инфляции вследствие низкой базы 4 квартала 2016 года, однако действие данного эффекта будет кратковременным, и в 2018 году снижение годовой инфляции, по оценкам Национального Банка, продолжится.

Согласно прогнозам, годовая инфляция в Казахстане в течение 2017 года будет находиться в целевом коридоре 6−8%, а в 2018 году начнет плавное вхождение в целевой коридор 5−7%.