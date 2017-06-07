Нацбанк РК дал прогноз инфляции на 2017−2018 годы

На основе полученных прогнозов и оценок Национальный Банк Республики Казахстан принимает решения по денежно-кредитной политике, в том числе по уровню базовой ставки.
3 июня Национальный Банк Республики Казахстан завершил очередной прогнозный раунд «Апрель-май 2017 года». Прогнозный период — со 2 квартала 2017 года по 4 квартал 2018 года. В качестве базового сценария рассматривается цена на нефть на уровне 50 долларов США за баррель на протяжении всего прогнозного периода.
Оценки внешнего инфляционного фона и внешнего спроса не претерпели существенных изменений и в целом соответствуют траекториям предыдущего прогнозного раунда, отмечается в сообщении Нацбанка.
Инфляция, как основная цель денежно-кредитной политики, продолжит тенденцию к замедлению в годовом выражении.
Этому будут способствовать стабилизация инфляционных ожиданий, сохранение предсказуемости ситуации на внутреннем денежном и валютном рынках. Шок предложения на определенные виды продовольствия, в частности овощи и мясо, наблюдаемый на протяжении последних нескольких месяцев частично компенсируется снижением третий месяц подряд индекса мировых цен на продовольствие, не вызывая существенных изменений в продовольственной инфляции.
Ожидаемый сезонный рост внутреннего предложения продовольственных товаров в летние месяцы будет, по оценке, способствовать дальнейшему замедлению годовой инфляции в период до конца 3 квартала 2017 года.
Вместе с тем, к концу текущего года возможно незначительное повышение годовой инфляции вследствие низкой базы 4 квартала 2016 года, однако действие данного эффекта будет кратковременным, и в 2018 году снижение годовой инфляции, по оценкам Национального Банка, продолжится.
Согласно прогнозам, годовая инфляция в Казахстане в течение 2017 года будет находиться в целевом коридоре 6−8%, а в 2018 году начнет плавное вхождение в целевой коридор 5−7%.
Основные риски инфляции связаны c шоками предложения на рынке продовольствия, увеличением цен предприятий-производителей обрабатывающей промышленности. В случае реализации сценария 40 долларов США за баррель увеличивается риск того, что годовая инфляция превысит целевой коридор в 2017 году.
Темпы экономического роста ускорятся до 2,8% (2,2% предыдущий прогнозный раунд) в 2017 году и до 3,6% в 2018 году.
Пересмотр темпов роста связан с неожиданно высокими темпами восстановления экономики Казахстана в 1 квартале 2017 года. В предыдущем прогнозном раунде ожидалась более плавная динамика роста внутреннего спроса в 2017 году и его ускорение в 2018 году.
При этом в начале 2017 года наблюдаются более уверенные темпы восстановления экономической активности: рост объемов производства отмечался во всех основных отраслях экономики, сохранился рост инвестиций в основной капитал, впервые с ноября 2015 года реальные денежные доходы населения показали рост. В свою очередь, восстановление внутренней экономической активности привело к росту импорта.
Таким образом, более высокая база 2017 года отразилась на пересмотре темпов роста ВВП в 2018 году. При этом предпосылки экономического роста на прогнозном периоде не претерпели изменений, согласно которым ожидается рост внутреннего потребления на фоне повышения реальных заработных плат, роста инвестиций в основной капитал, роста объемов добычи и производства минеральных ресурсов.
Рост импорта потребительских и инвестиционных товаров в результате расширения внутреннего спроса будет выступать сдерживающим фактором роста ВВП. В 2018 году реальный ВВП будет находиться немного выше своего потенциального значения, усиливая тем самым инфляционное давление в экономике.
Прогноз и факт инфляции при цене на нефть Brent 50 долл. США за баррель, в % квартал к соответствующему кварталу предыдущего года (в среднем за квартал) Источник: Комитет по статистике МНЭ РК Расчеты: Национальный Банк Республики Казахстан.