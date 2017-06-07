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11:03 (мск), источник: Newslab.ru

Агентство развития Норильска объявило о наборе сотрудников

Агентство развития Норильска (АРН), созданное администрацией города, компанией «Норникель» и Благотворительным фондом Владимира Потанина, объявило о наборе сотрудников.

Источник: Reuters

Ключевая задача Агентства — создание условий для повышения качества жизни на Таймыре. Свои усилия организация направит на проекты, ориентированные на качественное изменение городской среды, предпринимательской сферы, занятости населения. В планах некоммерческой организации значатся и социокультурные проекты, развитие туристической инфраструктуры региона и повышение привлекательности территории для всех заинтересованных сторон.

«Это отличный шанс для активных горожан профессионально заняться развитием своего города и принять участие в создании его будущего. Основные направления, которые будет развивать АРН, — развитие малого и среднего бизнеса, девелопмент, туризм и социально-культурные проекты. В настоящее время идет формирование проектных команд по каждому из направлений», — отмечают в АРН.

Кандидаты должны уметь работать в команде, обладать навыками эффективных коммуникаций и проектного управления, иметь конкретные идеи воплощения будущего Норильска. Агентство планирует дополнительно обучать сотрудников, формируя свою команду профессионалов.

Отбор кандидатов будет проходить в два этапа. На первом (заочном) соискатели должны заполнить анкету и ответить на вопросы эссе. Резюме принимают до 29 мая 2017 года. Форму заявки можно скачать на сайте. Следующим, очным, этапом отбора станет участие лучших кандидатов в конкурсном проекте, деловых играх и собеседовании.

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