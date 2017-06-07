Золотовалютные резервы Беларуси превысили $5,2 млрд
7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 июня, по предварительным данным, составили $5 238,9 млн в эквиваленте.
7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 июня, по предварительным данным, составили $5 238,9 млн в эквиваленте.
Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.
За май 2017 года золотовалютные резервы увеличились на $130,2 млн (на 2,5%) после роста в апреле на $92,6 млн (на 1,8%). По итогам
Увеличению золотовалютных резервов в мае способствовали поступление средств от продажи Национальным банком Беларуси облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская
Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.
В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на $751,4 млн (на 18%) до $4 927,2 млн (в эквиваленте) на 1 января 2017 года.
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