Золотовалютные резервы Беларуси превысили $5,2 млрд

Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За май 2017 года золотовалютные резервы увеличились на $130,2 млн (на 2,5%) после роста в апреле на $92,6 млн (на 1,8%). По итогам января-мая прирост резервов составил $311,7 млн (6,3%). В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 июня составил $5 604,1 млн, снизившись за май на $68,4 млн (на 1,2%) после роста в апреле на $263,4 млн (на 4,9%). За январь-май резервы в национальном определении выросли на $419,1 млн (на 8,1%).

Увеличению золотовалютных резервов в мае способствовали поступление средств от продажи Национальным банком Беларуси облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также увеличение стоимости монетарного золота.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на $751,4 млн (на 18%) до $4 927,2 млн (в эквиваленте) на 1 января 2017 года.