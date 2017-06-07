Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Названа страна, не вернувшая России 1 миллиард долларов займа
Скандал разгорелся вокруг магазинов Германа Стерлигова
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Андерсон восхитила Монако обтягивающим платьем - СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Инсульт ведет к алкоголизму
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10Последний звонок-2017 в России
12:00 (мск), источник: БЕЛТА

Золотовалютные резервы Беларуси превысили $5,2 млрд

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 июня, по предварительным данным, составили $5 238,9 млн в эквиваленте.

Источник: БЕЛТА

Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За май 2017 года золотовалютные резервы увеличились на $130,2 млн (на 2,5%) после роста в апреле на $92,6 млн (на 1,8%). По итогам января-мая прирост резервов составил $311,7 млн (6,3%). В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 июня составил $5 604,1 млн, снизившись за май на $68,4 млн (на 1,2%) после роста в апреле на $263,4 млн (на 4,9%). За январь-май резервы в национальном определении выросли на $419,1 млн (на 8,1%).

Увеличению золотовалютных резервов в мае способствовали поступление средств от продажи Национальным банком Беларуси облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также увеличение стоимости монетарного золота.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на $751,4 млн (на 18%) до $4 927,2 млн (в эквиваленте) на 1 января 2017 года.

Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на $500 млн.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Главный нарколог Минздрава предлагает окрашивать здания в позитивные цвета
Серийный убийца кошек отравил более 200 животных во Франции
Главный нарколог Минздрава предлагает окрашивать здания в позитивные цвета
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
ИГ взяло на себя ответственность за нападения в Иране
Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор
«Ъ»: Кудрин предложил уволить треть чиновников к 2024 году
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры Сериал, где дочь известной российской актрисы Ксении Раппопорт сыграла главную женскую роль, выйдет на телеканале «Россия 1»
Недвижимость
В России упростят регистрацию недвижимости
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь