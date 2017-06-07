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10:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области на благоустройство дворов потратят 800 млн рублей

Планируется, что все работы по благоустройству завершатся к 1 октября 2017 года, рассказали в правительстве НСО.

В Новосибирской области на благоустройство дворов потратят 800 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба Правительства НСО.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Ким заявил, что благоустройство дворов региона начнется 15 июня 2017 года. Запуск процедур по проведению торгов и строительных работ в муниципальных образованиях разделен на три этапа. На первом этапе — с 15 июня — должны начаться фактические работы в восьми районах Новосибирской области, стоимость этих работ составит порядка 423 млн рублей. Второй этап подразумевает старт 31 июня работ ещё в 22-х районах области — общая стоимость этого этапа 231 млн рублей. К третьему этапу в трёх районах и двух городских округах региона к работам планируется приступить с 10 августа, стоимость этих работ — порядка 72 млн рублей.

На реализацию направления «Поддержка государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды» в части придомовых территорий и общественных пространств из бюджетов всех уровней предусмотрено порядка 800 млн рублей. По данному направлению получателями субсидии являются 54 муниципальных образования Новосибирской области, на территориях которых будут проводиться работы по благоустройству 47 общественных пространств и 225 придомовых территорий многоквартирных домов, это охватывает 416 жилых домов.

«В том числе в городе Новосибирске предусмотрено благоустройство одного общественного пространства — Михайловской набережной (набережная р. Обь от парка “Городское начало” до гостиницы River Park), 131 придомовой территории, включающей 187 многоквартирных домов. Городу Новосибирску на реализацию проектов благоустройства в 2017 году предусмотрены средства из федерального бюджета — 200 млн рублей, из бюджета Новосибирской области 140 млн рублей», — рассказали в правительстве НСО.

В настоящее время 60% проектов благоустройства в муниципальных образованиях уже получили положительные заключения обязательной экспертизы, проводившейся в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. Кроме того, все проекты по благоустройству 47 общественных пространств прошли процедуру общественного обсуждения.

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