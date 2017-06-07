«Сода-Хлорат» уведомила о сокращении 525 человек
Как сообщила «Ъ» председатель совета директоров ООО «Сода-Хлорат» Марина Медведева, предприятие уведомило о сокращении с 2-полугодия 2017 года 525 человек.
Как сообщила «Ъ» председатель совета директоров ООО «Сода-Хлорат» Марина Медведева, предприятие уведомило о сокращении с 2-полугодия 2017 года 525 человек.
Из них 63 человека перейдут на работу в другие подразделения предприятия, а 36 написали заявление об увольнении по собственному желанию. Всего сегодня на березниковским химическом предприятии работает 1625 человек. Таким образом, сокращение коснется около трети работников.
Оно происходит в рамках временной остановки работы части старого производства —
Единственный владелец «Сода-Хлорат» — ООО «Карго», совладельцами компании являются Марина Медведева и бывший директор Березниковского содового завода Геннадий Шутиков. Выручка за 2015 год — 2,1 млрд руб. (в 2014-м — 1,6 млрд), чистая прибыль — 57 млн руб. (в 2014-м — 44 млн).