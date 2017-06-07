«Сода-Хлорат» уведомила о сокращении 525 человек

Из них 63 человека перейдут на работу в другие подразделения предприятия, а 36 написали заявление об увольнении по собственному желанию. Всего сегодня на березниковским химическом предприятии работает 1625 человек. Таким образом, сокращение коснется около трети работников.



Оно происходит в рамках временной остановки работы части старого производства — мембранно-электролизной установки. Одна из причин закрытия — в 2016 году Ростехнадзор провел проверку производства и предписал устранить до 28 августа ряд замечаний. Это потребовало бы существенного объема инвестиций, которые при нынешней рентабельности производства и наличии банковского кредита оказались бы для химкомбината неподъемными. Кроме того, данное производство устарело и из-за падения цен на едкое кали (за последние четыре года стоимость тонны продукта снизилась с $950 до $500−540) приносит убытки. В минус помогают уходить и тарифы на энергоресурсы.



Единственный владелец «Сода-Хлорат» — ООО «Карго», совладельцами компании являются Марина Медведева и бывший директор Березниковского содового завода Геннадий Шутиков. Выручка за 2015 год — 2,1 млрд руб. (в 2014-м — 1,6 млрд), чистая прибыль — 57 млн руб. (в 2014-м — 44 млн).