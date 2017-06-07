В ДГД Алматы рассказали о долге Максата Усенова

«Нами в отношении Усенова готовится материал для передачи в суд. Его задолженность образовалась за неуплату налога на транспортное средство за 2016 год. На сегодняшний день задолженность составляет 174 240 тенге, из них налог — 138 362 тенге, основной долг и пеня — 35 878 тенге», — сказал Зангар Шындали.

Он пояснил, что согласно требованиям Налогового кодекса исчисление налога на транспорт, имущество и землю за прошедший год производится не позднее 1 марта текущего года. Если гражданин не оплатил налоги, то налоговые органы направляют ему уведомление о необходимости сделать это. Если задолженность по налогам сохраняется после истечения 30 дней со дня отправки уведомления, то налоговые органы вправе подать в суд.

По утверждению представителя ДГД Алматы, 27 апреля Усенову направлено уведомление о необходимости погасить налог за 2016 год.

«13 июня, если он не погасит долг, мы материалы направим в суд. Нами принимаются меры согласно срокам налогового законодательства. Мы не можем сразу, если задолженность есть, в суд направить», — отметил он.

Зангар Шындали подчеркнул, что никаких нарушений налогового законодательства не допущено.

«Это всё в рамках закона», — заключил он.

Ранее в Минюсте рассказали почему Усенова не включили в список невыездных граждан.

6 июня стало известно, что Максат Усенов пересёк границу Казахстана, имея налоговую задолженность.

4 июня во время полёта в Бангкок Максат Усенов устроил скандал на борту самолёта, вёл себя вызывающе, курил и спорил со стюардессами. После прилёта в пункт назначения экипаж воздушного судна передал скандального казахстанца местной полиции. В тот же день в Министерстве иностранных дел РК прокомментировали его задержание и сообщили, что после разъяснительной работы полиция Бангкока отпустила Усенова. Он пообещал впредь соблюдать порядок и требования экипажа.