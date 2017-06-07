Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
Руководство знаменитого управления МВД уволили в полном составе
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
Мошенники без ведома граждан переводят пенсионные сбережения
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
С 1 июля в России вырастет плата за услуги ЖКХ
В России упростят регистрацию недвижимости
Табаков и другие клиенты банка лишились сотен миллионов - СМИ
СМИ: Бузова пришла на свадьбу в откровенном наряде
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10Последний звонок-2017 в России
11:17 (мск), источник: Informburo.kz

В ДГД Алматы рассказали о долге Максата Усенова

Департамент госдоходов Алматы намерен подать в суд на Максата Усенова, имеющего задолженность по налогу на транспортное средство, сообщил руководитель управления разъяснительной работы ДГД горола Зангар Шындали.

Источник: Informburo.kz

«Нами в отношении Усенова готовится материал для передачи в суд. Его задолженность образовалась за неуплату налога на транспортное средство за 2016 год. На сегодняшний день задолженность составляет 174 240 тенге, из них налог — 138 362 тенге, основной долг и пеня — 35 878 тенге», — сказал Зангар Шындали.

Он пояснил, что согласно требованиям Налогового кодекса исчисление налога на транспорт, имущество и землю за прошедший год производится не позднее 1 марта текущего года. Если гражданин не оплатил налоги, то налоговые органы направляют ему уведомление о необходимости сделать это. Если задолженность по налогам сохраняется после истечения 30 дней со дня отправки уведомления, то налоговые органы вправе подать в суд.

По утверждению представителя ДГД Алматы, 27 апреля Усенову направлено уведомление о необходимости погасить налог за 2016 год.

«13 июня, если он не погасит долг, мы материалы направим в суд. Нами принимаются меры согласно срокам налогового законодательства. Мы не можем сразу, если задолженность есть, в суд направить», — отметил он.

Зангар Шындали подчеркнул, что никаких нарушений налогового законодательства не допущено.

«Это всё в рамках закона», — заключил он.

Ранее в Минюсте рассказали почему Усенова не включили в список невыездных граждан.

6 июня стало известно, что Максат Усенов пересёк границу Казахстана, имея налоговую задолженность.

4 июня во время полёта в Бангкок Максат Усенов устроил скандал на борту самолёта, вёл себя вызывающе, курил и спорил со стюардессами. После прилёта в пункт назначения экипаж воздушного судна передал скандального казахстанца местной полиции. В тот же день в Министерстве иностранных дел РК прокомментировали его задержание и сообщили, что после разъяснительной работы полиция Бангкока отпустила Усенова. Он пообещал впредь соблюдать порядок и требования экипажа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Курьерам Казпочты в Боралдае раздали электроскутеры для быстрой доставки посылок
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
В атаке на правительственные объекты Ирана есть погибшие
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор
«Ъ»: Кудрин предложил уволить треть чиновников к 2024 году
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Суд приговорил экс-банкира Аблязова к 20 годам лишения свободы
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны Съемки легендарного музыкального телешоу стартуют в конце лета 2017 года
Недвижимость
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
Часть Второго кольца метро в Москве запустят осенью
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
В Минске разработали «мегапылесос» для очистки улиц
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Семилетняя девочка собрала для спасшей ее папу больницы 7 миллионов рублей Собирать деньги Элли Невилл начала в возрасте 5 лет.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь