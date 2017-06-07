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11:51 (мск), источник: Вести Приморье

Рыбный рынок во Владивостоке может быть построен в форме ската

Рыбный рынок на Корабельной набережной будет представлять из себя двухэтажное здание в форме ската, «хвост» которого станет воздушным переходом с улицы Светланской. В здании будут расположены павильоны торговли свежей и свежемороженой продукцией, кафе, рестораны и суши-бары.

Источник: Вести Приморье

Концепцию рыбного рынка на Корабельной набережной Владивостока 7 июня представили японским инвестором — компании KIYOMURA Corporation. В рабочем совещании принял участие вице-губернатор Приморского края Денис Бочкарев, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов напомнил, что на сегодняшний день существует концепция проекта строительства рыбного рынка на Корабельной набережной.

«Это будет двухэтажное здание в форме ската, “хвост” которого станет воздушным переходом с улицы Светланской. В здании будут расположены павильоны торговли свежей и свежемороженой продукцией, кафе, рестораны и суши-бары», — сказал он.

Как сообщил и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергей Наставшев, уже есть несколько компаний с прибрежными квотами, которые готовы обеспечить рынок свежей рыбой.

Между тем генеральный директор KIYOMURA Corporation Токихиро Судо привел в пример один из крупнейших оптовых рынков рыбы и морепродуктов в Токио — «Цукидзи», как площадку для торговли и общения.

«Сейчас через интернет себе домой можно заказать практически любую продукцию, в том числе и рыбу. Но преимущество рынка “Цукидзи” в том, что здесь можно пообщаться с продавцом, почувствовать живую рыбу», — отметил Токихиро Судо.

Напомним, создание рыбных рынков в Дальневосточном федеральном округе — поручение Президента РФ Владимира Путина. Это позволит наполнить рынок свежей и качественной рыбной продукцией.

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