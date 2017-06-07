Пустырь в районе ул. Калинина отдадут под застройку
Администрация закончила прием заявок от потенциальных застройщиков.
Администрация закончила прием заявок от потенциальных застройщиков.
Участок в районе ул. Цимлянской и ул. Пригорной отдадут для индивидуального жилищного строительства. Площадь земельного участка составляет 1 164 кв.м. Информация об этом опубликована на сайте департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска.
Территория под застройку находится
«Согласно правилам землепользования и застройки Красноярска, утвержденным Решением Красноярского городского Совета депутатов от
Отметим, что решение реанимировать зону около ул. Калинина мэрия Красноярска приняла еще в 2014 году. В планах у властей возвести там полноценный микрорайон, убрать промзоны, снести частный сектор.