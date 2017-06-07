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11:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Пустырь в районе ул. Калинина отдадут под застройку

Администрация закончила прием заявок от потенциальных застройщиков.

Участок в районе ул. Цимлянской и ул. Пригорной отдадут для индивидуального жилищного строительства. Площадь земельного участка составляет 1 164 кв.м. Информация об этом опубликована на сайте департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска.

Территория под застройку находится северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 24:50:0100018:2188. В мае мэрия закончила прием заявок от потенциальных застройщиков. Согласно интерактивным картам города, сейчас кроме хозяйственных корпусов и складов на данном участке ничего нет. Бóльшая часть территории занята ветхой жилой застройкой.

«Согласно правилам землепользования и застройки Красноярска, утвержденным Решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122, земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)», — говорится в сообщении.

Отметим, что решение реанимировать зону около ул. Калинина мэрия Красноярска приняла еще в 2014 году. В планах у властей возвести там полноценный микрорайон, убрать промзоны, снести частный сектор.

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