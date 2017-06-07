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10:55 (мск), источник: РИА Новости

Власти Крыма обещают безопасных отдых для иностранных туристов

Крым открыт для иностранных туристов, курорты которого гарантируют безопасный отдых и хорошее времяпрепровождение, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. По его словам, как показывает практика предыдущих лет, иностранные туристы активно едут на отдых в Крым.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым открыт для иностранных туристов, курорты которого гарантируют безопасный отдых и хорошее времяпрепровождение, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

По его словам, как показывает практика предыдущих лет, иностранные туристы активно едут на отдых в Крым. Большинство среди них составляют граждане Украины.

«Все кто к нам приезжает, отмечают высочайший уровень безопасности, гостеприимства и благожелательности со стороны самих крымчан. У нас ситуация гораздо спокойнее, чем во многих странах мира, куда ездят туристы. Там взрываются бомбы, складывается сложная ситуация. У нас же полное спокойствие и абсолютная благожелательность в отношении наших иностранных гостей, которых мы всем сердцем приветствуем на курортах Республики Крым», — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, модернизация и улучшение всей крымской туристической инфраструктуры будет вести к увеличению потока туристов и качества их обслуживания.

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