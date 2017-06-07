Инвесторы за неделю подали заявки на восемь проектов в Приморье

В Корпорацию развития Дальнего Востока за минувшую неделю поступило 15 заявок на инвестирование в предприятия в ДФО на сумму свыше 8,8 миллиарда рублей для реализации в ТОР и СП Владивосток. Работу смогут получить 350 дальневосточников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

Инвесторы представили на рассмотрение заявки на реализацию шести проектов с объемом инвестиций свыше 2,1 млрд рублей в пяти дальневосточных ТОР. Среди них — строительство нового завода по производству железобетонных изделий, строительных и отделочных материалов в ТОР «Надеждинская» в Приморье.

Новые девять проектов с объемом инвестиций 6,7 миллиарда рублей могут быть запущены с помощью режима СП Владивосток в Приморье, на Камчатке и Чукотке.