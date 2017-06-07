Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев предложил Германии и Франции «искупить грех» перед Украиной
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
В Госдуме придумали ответ странам, отказывающим крымчанам в визах
В Петербурге врача наказали за халатность к судьбе новорожденной девочки
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10Последний звонок-2017 в России
11:36 (мск), источник: VLADNEWS

Инвесторы за неделю подали заявки на восемь проектов в Приморье

Завод ЖБИ, строительство, жилье и торгово-развлекательный центр.

В Корпорацию развития Дальнего Востока за минувшую неделю поступило 15 заявок на инвестирование в предприятия в ДФО на сумму свыше 8,8 миллиарда рублей для реализации в ТОР и СП Владивосток. Работу смогут получить 350 дальневосточников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

Инвесторы представили на рассмотрение заявки на реализацию шести проектов с объемом инвестиций свыше 2,1 млрд рублей в пяти дальневосточных ТОР. Среди них — строительство нового завода по производству железобетонных изделий, строительных и отделочных материалов в ТОР «Надеждинская» в Приморье.

Новые девять проектов с объемом инвестиций 6,7 миллиарда рублей могут быть запущены с помощью режима СП Владивосток в Приморье, на Камчатке и Чукотке.

В Приморском крае планируется реализовать семь проектов в строительной сфере, производстве цветных металлов, пищевой промышленности. В частности, планируется три проекта по строительству жилых домов и торгово-развлекательного центра с объемом инвестиций 5,7 миллиарда рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Уровень воды в реках Приморья поднимется на метр
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
ИГ взяло на себя ответственность за нападения в Иране
Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор
«Ъ»: Кудрин предложил уволить треть чиновников к 2024 году
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры Сериал, где дочь известной российской актрисы Ксении Раппопорт сыграла главную женскую роль, выйдет на телеканале «Россия 1»
Недвижимость
В России упростят регистрацию недвижимости
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь