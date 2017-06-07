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11:23 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре достроят дом для обманутых дольщиков на проспекте Карла Маркса

За это застройщик получит в аренду без проведения торгов восемь земельных участков.

ООО «Поволжская строительная корпорация» достроит проблемный объект в Самаре на пересечении пр. Карла Маркса с ул. Владимирской.

В соответствии с распоряжением губернатора Самарской области за это застройщик получит в аренду без проведения торгов восемь земельных участков в Советском, Кировском, Куйбышевском и Октябрьском районах площадью от 153 до 9265 кв. метров. Речь идет о зонах застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами, общественно-деловой зоне, сообщает Самру.ру.

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