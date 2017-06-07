В Самаре достроят дом для обманутых дольщиков на проспекте Карла Маркса

ООО «Поволжская строительная корпорация» достроит проблемный объект в Самаре на пересечении пр. Карла Маркса с ул. Владимирской.

В соответствии с распоряжением губернатора Самарской области за это застройщик получит в аренду без проведения торгов восемь земельных участков в Советском, Кировском, Куйбышевском и Октябрьском районах площадью от 153 до 9265 кв. метров. Речь идет о зонах застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами, общественно-деловой зоне, сообщает Самру.ру.