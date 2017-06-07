Примавтодор начинает асфальтировать дорогу к ТОР «Михайловский»

Владивосток, 7 июня, PrimaMedia.

Сотрудники Примавтодора приступили к асфальтированию примыкания от дороги Михайловка-Турий Рог-Некруглово к земельному участку ООО «РусАгро-Приморье». Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья, работы идут в рамках реализации мероприятий по созданию ТОР «Михайловский», и должны быть завершены осенью 2017 года.

Ход работ на объекте, находящемся в зоне ответственности краевого предприятия, проинспектировал первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев. Как доложил генеральный директор Примавтодора Дмитрий Горлов, в настоящий момент полностью завершена отсыпка земляного полотна.

«Отсыпано несколько слоев земляного полотна, уложены водопропускные трубы. Сейчас завезли материалы и технику, начинаем асфальтирование дороги. В настоящий момент на объекте в две смены работают 40 сотрудников и более десяти единиц техники», — добавил Горлов.

Василий Усольцев подчеркнул, что работы на этом участке должны быть выполнены качественно и в срок.

«Край выполняет свои обязательства по обеспечению инфраструктурой площадки под объекты территории опережающего развития. Всего к ТОРам в этом году будет построено 25 километров дорог в Надеждинском и Михайловском районах», — заявил первый вице-губернатор.

Отметим, что работы на участках в районах сел Меркушевка, Зима-Южное и Некруглово уже идут. Срок завершения строительных работ — осень 2017 года.

Напомним, ТОР «Михайловский» специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. Основной проект компании «Мерси Трейд» предполагает работу семи свинокомплексов производительностью до 540 тысяч голов в год. «РусАгро Приморье» — дочерняя компания крупнейшего российского агрохолдинга, планирует построить десять свинокомплексов производительностью 700 тысяч голов в год.