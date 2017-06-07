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12:30 (мск), источник: АиФ Волгоград

Асфальт, уложенный к ЧМ-2018 в Волгограде, оказался тоньше нормы

Асфальт, уложенный в Волгограде в рамках подготовки города к ЧМ-2018, местами оказался тоньше нормы.

Проверку дорог в городе провели члены Общероссийского народного фронта. Пробы взяли в Центральном районе — на проспекте Ленина, на улицах Комсомольской и Невской. Вырубки асфальта направили на экспертизу — оценить качество предстоит специалистам «Центра по испытаниям, внедрению, сертификациипродукции, стандартизации и метрологии». Однако, по данным ОНФ, некоторые несоответствия качеству видны уже невооруженным глазом.

«На двух участках толщина слоя асфальта соответствует проектным требованиям и нормативному показателю дорожного строительства — 5 см. На участке дороги по улице Невская вырубка показала толщину слоя 4 см, что ниже норматива, — рассказали в пресс-службе ОНФ. — К тому же пробный образец асфальта с участка дороги на проспекте Ленина с легкостью развалился, что может говорить о наличии посторонних вкраплений в составе щебеночно-мастичного асфальта».

Также нарекания экспертов вызвали так называемые отраженные трещины на всех трех дорогах, которые часто появляются из-за перепада температур. Такие трещины имеют свойство быстро увеличиваться.

Активисты подготовили обращение в адрес подрядчика и заказчика об устранении недостатков. В случае, если экспертиза подтвердит наличие серьезных недостатков, ОНФ собирается обратится и в надзорные ораны. Отметим, забор проб асфальта проводился в присутствии представителей прокуратуры, комитета транспорта и дорожного хозяйства области и генерального подрядчика и контрольного управления аппарата губернатора Волгоградской области.

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