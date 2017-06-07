В Беларуси совершенствуется механизм маркировки товаров контрольными знаками

Документ направлен на совершенствование механизма маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками с учетом практики его применения, а также выполнение обязательств по Соглашению о реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха».

Указом предусмотрено исключение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанности нанесения контрольных (идентификационных) знаков образца Беларуси на меховые изделия, ввозимые в рамках трансграничной торговли (оптовой торговли, осуществляемой с территории одного государства — члена ЕАЭС на территорию другого государства — члена ЕАЭС) и маркированные контрольными (идентификационными) знаками одного из государств — членов ЕАЭС, с одновременным введением обязанности внесения в Банк электронных паспортов товаров информации о таких товарах до их ввоза на территорию республики либо до их отгрузки с территории уполномоченных складов.

Вводится обязанность маркировки меховых изделий контрольными (идентификационными) знаками при вывозе их на территорию других государств — членов ЕАЭС.

Кроме того, уточнен перечень субъектов хозяйствования, обязанных вносить информацию о маркируемых товарах в Банк электронных паспортов товаров, который наделяется статусом национального компонента информационной системы маркировки.

На ГТК возлагается обязанность по передаче Центру систем идентификации информации о товарах, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками.

Отменяется также обязанность маркировки контрольными (идентификационными) знаками товаров (за исключением включенных в перечень, информация о которых подлежит внесению в Банк электронных паспортов товаров), предоставляемых в рамках международной технической помощи.

Кроме того, отменяется требование о маркировке товаров, находящихся под таможенным контролем в зонах таможенного контроля, на складах временного хранения и таможенных складах, товаров отечественного производства, предназначенных для вывоза за пределы Беларуси, при их транспортировке от мест производства до складов, а также хранении таких товаров на складах.

Предусматривается также приведение к единообразию с Налоговым кодексом Беларуси сроков представления ежеквартальных отчетов об использовании контрольных (идентификационных) знаков и объемах промаркированных ими товаров.