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11:54 (мск), источник: ТАСС

Челябинский завод поставит трубы для индийской АЭС «Кундакулам»

Партию планируется отгрузить в третьем квартале этого года.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Группа «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) поставит трубы для строящейся АЭС «Кундакулам» в Индии, сообщили в пресс-службе компании.

«Группа ЧТПЗ поставит партию бесшовных нержавеющих труб для “Белэнергомаш-БЗЭМ”. Продукция будет изготовлена на Челябинском трубопрокатном заводе и предназначена для трубопроводов III и IV энергоблоков атомной электростанции “Куданкулам” в Индии», — сказали в пресс-службе.

По данным компании, партию планируется отгрузить в третьем квартале этого года. В рамках контракта группа ЧТПЗ отгрузит 80 тонн труб из коррозионностойкой марки стали с повышенным качеством поверхности. По требованиям заказчика вся продукция пройдет термообработку и дефектоскопический контроль. Сумма контракта на поставку пока не раскрывается.

В компании отметили, что в 2017 году ожидается рост доли на рынке поставок труб в Индию в общем объеме экспортных отгрузок до 5%. Востребованной продукцией являются трубы для механической обработки и производства деталей оборудования.

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2016 года доля ЧТПЗ на российском рынке нержавеющих холоднодеформированных труб составила около 70%.

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