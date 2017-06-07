Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
В Совете Европы ответили на сообщение о блокировке взноса от РФ
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
Украинский лайнер отказался идти в Одессу и ушел на Ростов – СМИ
СМИ: Норвегия откажется от ракет НАТО из-за Арматы
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10Последний звонок-2017 в России
11:55 (мск), источник: АиФ Иркутск

Долг? Это к выселению! Жители Приангарья недоплачивают за услуги ЖКХ

Неоплаченные услуги ЖКХ, наравне с просроченными кредитами, — одна из главных причин возбуждения судебными приставами исполнительных производств.

Источник: РИА "Новости"

Сумма долга жителей Приангарья, по данным ФССП, перевалила за 1,1 млрд рублей. Но даже эта сумма не показывает истинных размеров задолженности за потреблённые электричество и тепло.

Если не платят добровольно.

Сейчас на исполнении судебных приставов Приангарья находятся 59 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам на сумму 1 млрд 150 млн рублей. Как пояснила ведущий специалист-эксперт ведомства Екатерина Бова, на начало года исполнительных производств (ИП) было 85 тысяч на сумму 1,6 млрд рублей. В текущем году фактическим исполнением окончено 13 тысяч на сумму 119 млн рублей, что на две тысячи ИП и на сумму 9 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее за четыре месяца служба судебных приставов возбудила 26 тысяч новых ИП, долг по которым составил более полумиллиона рублей.

— Меры принудительного воздействия на должников приходится применять часто, поскольку добровольно расставаться с деньгами большинство должников не желает, — говорит Екатерина Ивановна. — К примеру, каждый тринадцатый должник за услуги ЖКХ ограничен в праве выезда за границу. У каждого пятого — за жилищно-коммунальные услуги удерживают деньги с зарплаты и иных доходов. Денежные средства на счетах банков арестовываются у каждого второго, арестовывается и имущество должников.

К наиболее злостным неплательщикам за услуги ЖКХ судебным приставам приходится применять крайние меры. Например, жительницу Черемхова выселили из трёхкомнатной квартиры. Она копила долги восемь лет и дошла до суммы в 137 тысяч рублей. Причём проживала должница в муниципальном жилье и местная администрация инициировала выселение.

— В ходе проверки было установлено, что имущество у должника отсутствует. Представители управляющей компании обратились с иском в Черемховский городской суд, который принял решение выселить должника с предоставлением другого помещения, — уточнила Екатерина Бова. — Поскольку в срок, отведённый для добровольного исполнения решения суда, должница не выселилась, паковать чемоданы ей пришлось в принудительном порядке. Гражданке предоставили комнату в общежитии.

Однако наиболее действенной мерой воздействия на нерадивых собственников квартир остаётся ограничение права выезда за рубеж. Так, в январе этого года в отношении одного из жителей региона возбудили исполнительное производство за долг в почти 82 тысячи рублей, который уже в начале апреля он полностью погасил.

Иски «автоматом».

Следует напомнить, что в поле зрения судебных приставов должник попадает только после вынесения в отношении него судебного решения о взыскании долга. То есть сначала гражданин не оплачивает счета, затем управляющая компания или энергетики в суде требуют взыскать с него долг, а уже после вынесения соответствующего решения судебные приставы начинают процедуру взыскания.

Учитывая это, понятно, что истинные размеры задолженности за коммунальные и жилищные услуги жителей Приангарья намного больше, нежели указанные в исполнительных производствах.

К примеру, только за электроэнергию и теплоснабжение энергетики региона недополучили с потребителей почти 3,5 млрд рублей. По данным ООО «Иркутскэнергосбыт», в прошлом году в суд передали материалы более чем на 107 тысяч собственников квартир, которые накопили долги в сумме почти 1,2 млрд рублей. Юридические же лица в этой статистике представлены цифрами 3,2 тысячи и 3,8 млрд соответственно. То есть в прошлом году только энергетикам собственники задолжали порядка 5 млрд рублей!

При этом энергетики уточняют, эти цифры также не окончательные, не включают в себя текущих задолженностей, поскольку меры воздействия начинают применять только при долге гражданина свыше трёх тысяч рублей за электроэнергию и 10 тысяч за теплоснабжение. При наличии этих условий начинается приказное судопроизводство. То есть заявление о выдаче судебных приказов подаётся не на каждого должника индивидуально, а целыми списками.

Сама подготовка документов автоматизирована. Также для оптимальной работы по взысканию долгов энергетики внедрили электронный документооборот, обеспечивающий информационный обмен данными в электронном формате, ежегодно верстаются планы совместных действий и рейдов.

Комментарий:

Генеральный директор Межрегиональной Ассоциации СРО «Содружество ЖКХ» Михаил Дамешек:

— Некоторые неплательщики за услуги ЖКХ считают, что если сейчас за его долги на него не подают в суд — значит, и далее этого не случится. Это не так. Просто позднее, учитывая пени, он заплатит за свой долг гораздо больше. Кстати, сейчас пени за неуплату ЖКУ увеличены и приравниваются к процентной ставке по потребительскому кредиту. Простые математические расчёты показывают, что при долге за год уже с 13−14-го месяца помимо ежемесячных платежей прибавляется месячная сумма в виде пени. И их надо будет оплатить. В среднем же задолженность собственника, на которого уже подают в суд, составляет от 6 месяцев и выше. Максимальный долг за ЖКУ в Иркутске достигает1 миллиона 495 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
По центру Красноярска гуляет чудак в костюме зеркала
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
ИГ взяло на себя ответственность за нападения в Иране
Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор
«Ъ»: Кудрин предложил уволить треть чиновников к 2024 году
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры Сериал, где дочь известной российской актрисы Ксении Раппопорт сыграла главную женскую роль, выйдет на телеканале «Россия 1»
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Часть Второго кольца метро в Москве запустят осенью
Жильцы сносимых пятиэтажек не будут платить за капремонт
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь