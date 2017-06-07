Долг? Это к выселению! Жители Приангарья недоплачивают за услуги ЖКХ

Сумма долга жителей Приангарья, по данным ФССП, перевалила за 1,1 млрд рублей. Но даже эта сумма не показывает истинных размеров задолженности за потреблённые электричество и тепло.

Если не платят добровольно.

Сейчас на исполнении судебных приставов Приангарья находятся 59 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам на сумму 1 млрд 150 млн рублей. Как пояснила ведущий специалист-эксперт ведомства Екатерина Бова, на начало года исполнительных производств (ИП) было 85 тысяч на сумму 1,6 млрд рублей. В текущем году фактическим исполнением окончено 13 тысяч на сумму 119 млн рублей, что на две тысячи ИП и на сумму 9 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее за четыре месяца служба судебных приставов возбудила 26 тысяч новых ИП, долг по которым составил более полумиллиона рублей.

— Меры принудительного воздействия на должников приходится применять часто, поскольку добровольно расставаться с деньгами большинство должников не желает, — говорит Екатерина Ивановна. — К примеру, каждый тринадцатый должник за услуги ЖКХ ограничен в праве выезда за границу. У каждого пятого — за жилищно-коммунальные услуги удерживают деньги с зарплаты и иных доходов. Денежные средства на счетах банков арестовываются у каждого второго, арестовывается и имущество должников.

К наиболее злостным неплательщикам за услуги ЖКХ судебным приставам приходится применять крайние меры. Например, жительницу Черемхова выселили из трёхкомнатной квартиры. Она копила долги восемь лет и дошла до суммы в 137 тысяч рублей. Причём проживала должница в муниципальном жилье и местная администрация инициировала выселение.

— В ходе проверки было установлено, что имущество у должника отсутствует. Представители управляющей компании обратились с иском в Черемховский городской суд, который принял решение выселить должника с предоставлением другого помещения, — уточнила Екатерина Бова. — Поскольку в срок, отведённый для добровольного исполнения решения суда, должница не выселилась, паковать чемоданы ей пришлось в принудительном порядке. Гражданке предоставили комнату в общежитии.

Однако наиболее действенной мерой воздействия на нерадивых собственников квартир остаётся ограничение права выезда за рубеж. Так, в январе этого года в отношении одного из жителей региона возбудили исполнительное производство за долг в почти 82 тысячи рублей, который уже в начале апреля он полностью погасил.

Иски «автоматом».

Следует напомнить, что в поле зрения судебных приставов должник попадает только после вынесения в отношении него судебного решения о взыскании долга. То есть сначала гражданин не оплачивает счета, затем управляющая компания или энергетики в суде требуют взыскать с него долг, а уже после вынесения соответствующего решения судебные приставы начинают процедуру взыскания.

Учитывая это, понятно, что истинные размеры задолженности за коммунальные и жилищные услуги жителей Приангарья намного больше, нежели указанные в исполнительных производствах.

К примеру, только за электроэнергию и теплоснабжение энергетики региона недополучили с потребителей почти 3,5 млрд рублей. По данным ООО «Иркутскэнергосбыт», в прошлом году в суд передали материалы более чем на 107 тысяч собственников квартир, которые накопили долги в сумме почти 1,2 млрд рублей. Юридические же лица в этой статистике представлены цифрами 3,2 тысячи и 3,8 млрд соответственно. То есть в прошлом году только энергетикам собственники задолжали порядка 5 млрд рублей!

При этом энергетики уточняют, эти цифры также не окончательные, не включают в себя текущих задолженностей, поскольку меры воздействия начинают применять только при долге гражданина свыше трёх тысяч рублей за электроэнергию и 10 тысяч за теплоснабжение. При наличии этих условий начинается приказное судопроизводство. То есть заявление о выдаче судебных приказов подаётся не на каждого должника индивидуально, а целыми списками.

Сама подготовка документов автоматизирована. Также для оптимальной работы по взысканию долгов энергетики внедрили электронный документооборот, обеспечивающий информационный обмен данными в электронном формате, ежегодно верстаются планы совместных действий и рейдов.

Комментарий:

Генеральный директор Межрегиональной Ассоциации СРО «Содружество ЖКХ» Михаил Дамешек:

— Некоторые неплательщики за услуги ЖКХ считают, что если сейчас за его долги на него не подают в суд — значит, и далее этого не случится. Это не так. Просто позднее, учитывая пени, он заплатит за свой долг гораздо больше. Кстати, сейчас пени за неуплату ЖКУ увеличены и приравниваются к процентной ставке по потребительскому кредиту. Простые математические расчёты показывают, что при долге за год уже с 13−14-го месяца помимо ежемесячных платежей прибавляется месячная сумма в виде пени. И их надо будет оплатить. В среднем же задолженность собственника, на которого уже подают в суд, составляет от 6 месяцев и выше. Максимальный долг за ЖКУ в Иркутске достигает1 миллиона 495 тысяч рублей.