Долг? Это к выселению! Жители Приангарья недоплачивают за услуги ЖКХ
Неоплаченные услуги ЖКХ, наравне с просроченными кредитами, — одна из главных причин возбуждения судебными приставами исполнительных производств.
Неоплаченные услуги ЖКХ, наравне с просроченными кредитами, — одна из главных причин возбуждения судебными приставами исполнительных производств.
Сумма долга жителей Приангарья, по данным ФССП, перевалила за 1,1 млрд рублей. Но даже эта сумма не показывает истинных размеров задолженности за потреблённые электричество и тепло.
Если не платят добровольно.
Сейчас на исполнении судебных приставов Приангарья находятся 59 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по
— Меры принудительного воздействия на должников приходится применять часто, поскольку добровольно расставаться с деньгами большинство должников не желает, — говорит Екатерина Ивановна. — К примеру, каждый тринадцатый должник за услуги ЖКХ ограничен в праве выезда за границу. У каждого пятого — за
К наиболее злостным неплательщикам за услуги ЖКХ судебным приставам приходится применять крайние меры. Например, жительницу Черемхова выселили из трёхкомнатной квартиры. Она копила долги восемь лет и дошла до суммы в 137 тысяч рублей. Причём проживала должница в муниципальном жилье и местная администрация инициировала выселение.
— В ходе проверки было установлено, что имущество у должника отсутствует. Представители управляющей компании обратились с иском в Черемховский городской суд, который принял решение выселить должника с предоставлением другого помещения, — уточнила Екатерина Бова. — Поскольку в срок, отведённый для добровольного исполнения решения суда, должница не выселилась, паковать чемоданы ей пришлось в принудительном порядке. Гражданке предоставили комнату в общежитии.
Однако наиболее действенной мерой воздействия на нерадивых собственников квартир остаётся ограничение права выезда за рубеж. Так, в январе этого года в отношении одного из жителей региона возбудили исполнительное производство за долг в почти 82 тысячи рублей, который уже в начале апреля он полностью погасил.
Иски «автоматом».
Следует напомнить, что в поле зрения судебных приставов должник попадает только после вынесения в отношении него судебного решения о взыскании долга. То есть сначала гражданин не оплачивает счета, затем управляющая компания или энергетики в суде требуют взыскать с него долг, а уже после вынесения соответствующего решения судебные приставы начинают процедуру взыскания.
Учитывая это, понятно, что истинные размеры задолженности за коммунальные и жилищные услуги жителей Приангарья намного больше, нежели указанные в исполнительных производствах.
К примеру, только за электроэнергию и теплоснабжение энергетики региона недополучили с потребителей почти 3,5 млрд рублей. По данным ООО «Иркутскэнергосбыт», в прошлом году в суд передали материалы более чем на 107 тысяч собственников квартир, которые накопили долги в сумме почти 1,2 млрд рублей. Юридические же лица в этой статистике представлены цифрами 3,2 тысячи и 3,8 млрд соответственно. То есть в прошлом году только энергетикам собственники задолжали порядка 5 млрд рублей!
При этом энергетики уточняют, эти цифры также не окончательные, не включают в себя текущих задолженностей, поскольку меры воздействия начинают применять только при долге гражданина свыше трёх тысяч рублей за электроэнергию и 10 тысяч за теплоснабжение. При наличии этих условий начинается приказное судопроизводство. То есть заявление о выдаче судебных приказов подаётся не на каждого должника индивидуально, а целыми списками.
Сама подготовка документов автоматизирована. Также для оптимальной работы по взысканию долгов энергетики внедрили электронный документооборот, обеспечивающий информационный обмен данными в электронном формате, ежегодно верстаются планы совместных действий и рейдов.
Комментарий:
Генеральный директор Межрегиональной Ассоциации СРО «Содружество ЖКХ» Михаил Дамешек:
— Некоторые неплательщики за услуги ЖКХ считают, что если сейчас за его долги на него не подают в суд — значит, и далее этого не случится. Это не так. Просто позднее, учитывая пени, он заплатит за свой долг гораздо больше. Кстати, сейчас пени за неуплату ЖКУ увеличены и приравниваются к процентной ставке по потребительскому кредиту. Простые математические расчёты показывают, что при долге за год уже с 13−14-го месяца помимо ежемесячных платежей прибавляется месячная сумма в виде пени. И их надо будет оплатить. В среднем же задолженность собственника, на которого уже подают в суд, составляет от 6 месяцев и выше. Максимальный долг за ЖКУ в Иркутске достигает1 миллиона 495 тысяч рублей.