В казну Среднего Урала поступило на 10,5 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году

По оперативным данным регионального Минфина, объем доходов консолидированного бюджета Свердловской области за пять месяцев текущего года составил 107,6 млрд рублей. Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета — 102,2 млрд рублей, из них 33,3 млрд — поступления по налогу на доходы физических лиц, 33,1 млрд рублей — поступления по налогу на прибыль организаций. К уровню аналогичного периода 2016 года поступления возросли на 10,5 млрд рублей или на 11,5%. Объем безвозмездных поступлений составил 5,4 млрд рублей.

Напомним, что ранее перед главой региона Евгением Куйвашевым была поставлена повышения доходного потенциала бюджета, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.