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11:58 (мск), источник: УралПолит.ру

В казну Среднего Урала поступило на 10,5 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июня, ИА УралПолит.Ru. В нынешнем году Свердловской области отмечается положительная динамика по поступлению в региональную казну всех бюджетообразующих налогов, отражающих экономическое положение предприятий и организаций региона.

По оперативным данным регионального Минфина, объем доходов консолидированного бюджета Свердловской области за пять месяцев текущего года составил 107,6 млрд рублей. Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета — 102,2 млрд рублей, из них 33,3 млрд — поступления по налогу на доходы физических лиц, 33,1 млрд рублей — поступления по налогу на прибыль организаций. К уровню аналогичного периода 2016 года поступления возросли на 10,5 млрд рублей или на 11,5%. Объем безвозмездных поступлений составил 5,4 млрд рублей.

Напомним, что ранее перед главой региона Евгением Куйвашевым была поставлена повышения доходного потенциала бюджета, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам вице-губернатора — министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, за последние пять месяцев нынешнего года получены дополнительные доходы в бюджет от размещения временно свободных средств областного бюджета на банковских депозитах в сумме более 107 млн рублей. Кроме того, расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 93,2 млрд руб. Госдолг с начала года снижен на 9,2 млрд рублей.

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