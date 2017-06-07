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12:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург озеленят и заасфальтируют на 1,5 миллиарда рублей

Город готовится к ЧМ.

Источник: УралИнформБюро

До конца года на 67 участках улично-дорожной сети появится свежий асфальт. Такое обещание прозвучало из уст чиновников мэрии 6 июня на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы.

Активно ремонт будет вестись на участках, через которые пройдет гостевой маршрут Чемпионата мира по футболу-2018. Речь идет о проспекте Ленина (от Московской до 8 Марта), Шварца, Свердлова (от Либкнехта до Челюскинцев), Радищева (от Московской до 8 Марта), Либкнехта (от Первомайской до Свердлова) и Серафимы Дерябиной (от Токарей до Объездной автодороги). Работы будут вестись по ночам, передает «Уралинформбюро».

Параллельно обновят зеленый фонд города. Почти 1000 новых кустарников, более 620 деревьев и почти 2,5 миллиона цветов украсят аллеи на Посадской, Мира, Восточной и Белинского, бульвар Культуры, набережную Максима Горького, Исторический сквер, парк Павлика Морозова, а также зеленую зону у Оперного театра и Свердловской филармонии.

На ремонт и озеленение из бюджетов всех уровней выделен 1 миллиард 558 миллионов рублей, уточнили председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова.

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