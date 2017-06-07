Движение транспорта ограничат на трёх улицах в Челябинске
Причины — реконструкция и ремонт газопровода и теплотрасс.
Причины — реконструкция и ремонт газопровода и теплотрасс.
Движение транспорта в ближайшее время будет ограничено на трёх улицах Челябинска, сообщают в
С 7 июня по 7 июля будет полностью перекрыт для автомобилей участок улицы Яблочкина от дома № 10 до улицы Омской. Здесь запланированы работы по выносу газопровода.
С вечера 9 июня до утра 19 июня затруднения возникнут у автомобилистов на участке между домами № 35 по улице Доватора и № 55 по улице Воровского: на этом участке пройдёт капитальный ремонт теплосети.
Кроме того, продлён срок ремонта теплотрассы на улице Артиллерийской, движение закроют с 20 часов 9 июня до 6 часов 12 июня.
Напомним, до 19 июня также действует ограничение для транспорта в Тракторозаводском районе на улице Танкистов.