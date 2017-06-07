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12:28 (мск), источник: АиФ Челябинск

Движение транспорта ограничат на трёх улицах в Челябинске

Причины — реконструкция и ремонт газопровода и теплотрасс.

Источник: РИА "Новости"

Движение транспорта в ближайшее время будет ограничено на трёх улицах Челябинска, сообщают в пресс-службе городской администрации.

С 7 июня по 7 июля будет полностью перекрыт для автомобилей участок улицы Яблочкина от дома № 10 до улицы Омской. Здесь запланированы работы по выносу газопровода.

С вечера 9 июня до утра 19 июня затруднения возникнут у автомобилистов на участке между домами № 35 по улице Доватора и № 55 по улице Воровского: на этом участке пройдёт капитальный ремонт теплосети.

Кроме того, продлён срок ремонта теплотрассы на улице Артиллерийской, движение закроют с 20 часов 9 июня до 6 часов 12 июня.

Напомним, до 19 июня также действует ограничение для транспорта в Тракторозаводском районе на улице Танкистов.

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