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12:51 (мск), источник: Om1.ru

Омская область поставила рекорд России по опасным товарам

Специалисты Роспотребнадзора во время проверок выявили в регионе 14 случаев причинения вреда жизни и здоровью из 38 по России.

Накануне федеральный Роспотребнадзор опубликовал государственный доклад «Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2016 году». Документ свидетельствует: за год специалисты ведомства выявили в российских организациях розничной торговли 6406 случаев причинения вреда потребителям. В основном от неудачных покупок пострадало имущество. Но в 38 случаях некачественные товары причинили вред жизни и здоровью.

Почти половина таких случаев приходится на Омскую область — 14 фактов причинения вреда людям. Немного отстала от нашего региона Республика Татарстан — 12 случаев. Остальные нарушения приходятся на Адыгею (5), Забайкальский край (5), Рязанскую область (1) и Якутию (1).

Какие именно опасные товары продавались в омских магазинах, ведомство не уточняет. Однако можно предположить, что в их числе — продукты, в которых экспертиза обнаружила возбудителей инфекций. В прошлом году омский Роспотребнадзор часто отчитывался о подобных «находках».

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