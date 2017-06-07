Омская область поставила рекорд России по опасным товарам

Накануне федеральный Роспотребнадзор опубликовал государственный доклад «Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2016 году». Документ свидетельствует: за год специалисты ведомства выявили в российских организациях розничной торговли 6406 случаев причинения вреда потребителям. В основном от неудачных покупок пострадало имущество. Но в 38 случаях некачественные товары причинили вред жизни и здоровью.

Почти половина таких случаев приходится на Омскую область — 14 фактов причинения вреда людям. Немного отстала от нашего региона Республика Татарстан — 12 случаев. Остальные нарушения приходятся на Адыгею (5), Забайкальский край (5), Рязанскую область (1) и Якутию (1).

Какие именно опасные товары продавались в омских магазинах, ведомство не уточняет. Однако можно предположить, что в их числе — продукты, в которых экспертиза обнаружила возбудителей инфекций. В прошлом году омский Роспотребнадзор часто отчитывался о подобных «находках».