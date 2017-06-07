В Крыму может появиться аналог курортов Мертвого моря

Ранее Мельников сообщал, что на озере будет создан новый бальнеологический курорт. Туристический кластер создается в рамках федеральной целевой программы.

«Я уверен, что это будет уникальное место, с точки зрения притягательности людей, которые хотят повысить свое здоровье с помощью грязевого лечения. У нас один из мировых курортов, который раскручен, — это Мертвое море. Вот Чокрак в России может стать абсолютным конкурентом для Иордании и Израиля в этом плане. У нас для этого есть абсолютно все возможности», — сказал Мельников журналистам.

По его словам, для того, чтобы на озере Чокрак сделать «уникальную историю», нужны креативные люди, знания и технологии.

Чокракское озеро или Чокрак — соленое озеро, расположенное недалеко от села Курортное Ленинского района в 16 километрах от Керчи.