ОНФ предложил построить в Екатеринбурге вторую ветку метро к Экспо-2025

«Выставка пройдет под наблюдением 30 миллионов человек, которые приедут к нам со всего мира. Она обещает Екатеринбургу развитие бизнеса, инновационных проектов, новые рабочие места. Мы впишем город в мировую историю с “ЭКСПО-2025”. Конечно же, при проведении мероприятия мирового уровня необходимо создать условия, чтобы гости, выходя из самолетов и поездов, получали лучшие впечатления от транспортной доступности нашего города. Поэтому строительство метрополитена в нашем городе — одно из самых важных и нужных дел», — отмечает Жанна Рябцева.

Кроме того, руководитель регионального исполкома ОНФ уверена: строительство второй ветки метро станет толчком к развитию новых микрорайонов уральской столицы, и позволит жителям городов-спутников удобно и быстро добираться на работу.

Ранее депутат свердловского Законодательного собрания Вячеслав Вегнер сообщил, что концепция второй ветки метро уже разработана, строительство обойдется городу в 90,7 млрд рублей.

Как писал «УралПолит.Ru», Россия подала заявку в Международное бюро выставок на проведение в Екатеринбурге World Expo 2025. Уральскую столицу предложено рассмотреть как площадку выставки 2025 года, посвященную теме «Меняющийся мир: Инклюзивные инновации — для наших детей и будущего поколения».