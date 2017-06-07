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12:53 (мск), источник: УралПолит.ру

ОНФ предложил построить в Екатеринбурге вторую ветку метро к Экспо-2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня, ИА УралПолит.Ru. Одним из важных этапов подготовки Екатеринбурга к Экспо-2025 должно стать строительство второй ветки метро, считает член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.

«Выставка пройдет под наблюдением 30 миллионов человек, которые приедут к нам со всего мира. Она обещает Екатеринбургу развитие бизнеса, инновационных проектов, новые рабочие места. Мы впишем город в мировую историю с “ЭКСПО-2025”. Конечно же, при проведении мероприятия мирового уровня необходимо создать условия, чтобы гости, выходя из самолетов и поездов, получали лучшие впечатления от транспортной доступности нашего города. Поэтому строительство метрополитена в нашем городе — одно из самых важных и нужных дел», — отмечает Жанна Рябцева.

Кроме того, руководитель регионального исполкома ОНФ уверена: строительство второй ветки метро станет толчком к развитию новых микрорайонов уральской столицы, и позволит жителям городов-спутников удобно и быстро добираться на работу.

Ранее депутат свердловского Законодательного собрания Вячеслав Вегнер сообщил, что концепция второй ветки метро уже разработана, строительство обойдется городу в 90,7 млрд рублей.

Как писал «УралПолит.Ru», Россия подала заявку в Международное бюро выставок на проведение в Екатеринбурге World Expo 2025. Уральскую столицу предложено рассмотреть как площадку выставки 2025 года, посвященную теме «Меняющийся мир: Инклюзивные инновации — для наших детей и будущего поколения».

В сентябре страна должна представит полное досье города-претендента. Место проведения выставки 2025 года будет определено на 164-й сессии Генеральной ассамблеи МБВ в ноябре 2018 года.

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