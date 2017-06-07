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13:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: С 1 января 2018 года в РТ должен заработать единый центр управления расчетами

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). К 1 января 2018 года в Татарстане должен в полную силу заработать единый республиканский расчетный центр. Об этом заявил Президент Татарстана в ходе заседания Кабинета Министров РТ по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и подготовке организаций топливно-энергетического и жилищно-хозяйственного комплексов к отопительному сезону 2017/2018.

Координатором и исполнителем работы новой системы управления расчетами в Татарстане назначена компания «Татэнергосбыт». Глава республики поручил в течение третьего квартала этого года сформировать необходимую базу данных, а четвертый квартал должен стать переходным периодом к полноценной работе единого республиканского расчетного центра.

«Нужен единый подход к формированию системы платежей. Нужна прозрачность и четкость выполнения расщеплений. Максимально нужно использовать те ЕРЦ, которые уже есть. В чем преимущество “Татэнергосбыта”? В том, что он находится в каждом доме, в каждой квартире. У них возможностей для воздействия больше. Ими осуществляется почти 100-процентный сбор платежей. И надо понимать, что это инициатива Президента и Правительства, а для компании это лишь дополнительная нагрузка», — отметил Рустам Минниханов.

По словам директора АО «Татэнергосбыт» Рифнура Сулейманова, на сегодняшний день в городах и районах Татарстана функционируют 47 расчетных центров, которые оказывают услуги 1063 управляющим компаниям и ресурсным организациям, рассчитывая свыше 1 млн лицевых счетов. Более тысячи ТСЖ и ЖСК проводят расчеты самостоятельно или через коммерческие расчетные центры.

«Необходима единая база данных потребителей услуг в республике. Информационные ресурсы у расчетных центров разные, и надежность хранения информации не обеспечена надлежащим образом. В районах и городах формирование оплаты услуг расчетных центров отличается: где-то это зависит от площади, где-то от поступивших денежных средств, а где-то и вовсе фиксированная сумма по договору. Оплата услуг ЕРЦ в республике сегодня варьируется в ценовом диапазоне от 50 копеек до 82 рублей. В Татарстане применяются разные подходы при поступлении денежных средств от населения. Поставщики коммунальных услуг деньги получают только в конце месяца и не в полном объеме. Эти проблемы возникают из-за отсутствия единого центра управления расчетами», — отметил директор «Татэнергосбыта».

После соответствующего поручения Правительства России и Президент РФ Владимира Путина подобные единые расчетные центры заработали в нескольких регионах страны. В 12 регионах единый расчетный центр представлен дочерними организациями Сбербанка, в Московской и Ленинградской областях единые расчеты координирует компания «ИнтерРАО».

«Президентом Татарстана дано поручение “Татэнергосбыту” создать единый республиканский расчетный центр. Формирование расчетов и единой квитанции будет осуществлять единый расчетный центр, а расщепление и платежи — уполномоченный банк», — подчеркнул Рифнур Сулейманов.

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