В «Янтарьэнергосбыте» назвали сумму долга, при которой потребителям отключают свет

В соответствии с законодательством РФ электроэнергия может быть отключена при наличии у потребителя долга в сумме, превышающей два ежемесячных размера платы, определённых исходя из установленного норматива. В среднем эта сумма составляет 1 227 рублей. Однако для того чтобы электроэнергия вернулась в дом, потребителям нужно не только полностью оплатить свой долг, но и услуги по отключению и возобновлению энергоснабжения в размере до четырёх тысяч рублей.

Уже месяц в регионе проходят рейды по отключению должников за электроэнергию. Так, без света на сегодняшний день остаются почти 700 человек, которые своевременно не оплатили квитанции за электроэнергию. Кроме того, до конца недели в планах «Янтарьэнергосбыта» ограничение подачи электричества ещё для 695 неплательщиков.

Узнать о планируемом отключении должники могут на официальном сайте компании янтарьэнергосбыт.рф. В разделе «Условия ограничения режима энергопотребления» можно проверить, есть ли ваш адрес в плане ограничения поставки энергоресурса. В случае наличия долга «Янтарьэнергосбыт» рекомендует незамедлительно погасить его, не дожидаясь отключения.