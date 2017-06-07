В «Янтарьэнергосбыте» назвали сумму долга, при которой потребителям отключают свет
Потребителям электроэнергии, накопившим долг более одной тысячи рублей, стоит ожидать возможных отключений. Об этом сообщает
Потребителям электроэнергии, накопившим долг более одной тысячи рублей, стоит ожидать возможных отключений. Об этом сообщает
В соответствии с законодательством РФ электроэнергия может быть отключена при наличии у потребителя долга в сумме, превышающей два ежемесячных размера платы, определённых исходя из установленного норматива. В среднем эта сумма составляет 1 227 рублей. Однако для того чтобы электроэнергия вернулась в дом, потребителям нужно не только полностью оплатить свой долг, но и услуги по отключению и возобновлению энергоснабжения в размере до четырёх тысяч рублей.
Уже месяц в регионе проходят рейды по отключению должников за электроэнергию. Так, без света на сегодняшний день остаются почти 700 человек, которые своевременно не оплатили квитанции за электроэнергию. Кроме того, до конца недели в планах «Янтарьэнергосбыта» ограничение подачи электричества ещё для 695 неплательщиков.
Узнать о планируемом отключении должники могут на официальном сайте компании янтарьэнергосбыт.рф. В разделе «Условия ограничения режима энергопотребления» можно проверить, есть ли ваш адрес в плане ограничения поставки энергоресурса. В случае наличия долга «Янтарьэнергосбыт» рекомендует незамедлительно погасить его, не дожидаясь отключения.
Помимо этого, узнать о наличии задолженности можно по телефону (4012) 60−58−85 или на сайте компании в «Личном кабинете». В