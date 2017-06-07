Объем минеральных ресурсов Сухого Лога в Иркутской области оценивается в 58 млн унций

Объем минеральных ресурсов месторождения Сухой Лог оценивается в 58 млн унций. Крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс» опубликовала результаты переоценки запасов руды и минеральных ресурсов компании по Кодексу JORC. Оценка объема запасов руды в Сухом Логе еще не производилась, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт компании.

Согласно планам компании, запасы руды месторождения Сухой Лог будут включены в оценку до конца 2019 года. Компания получила этот актив в феврале 2017 года, на месторождении начаты дополнительные геологоразведочные работы.

«Минеральные ресурсы Компании составляют 193 млн унций, что учитывает предполагаемые минеральные ресурсы месторождения Сухой Лог в размере 58 млн унций», — сообщается на сайте.

Оценка минеральных ресурсов представлена по состоянию на 21 февраля 2017 года.

Напомним, что ООО «СЛ Золото» стало победителем аукциона на крупнейшее месторождение золота Сухой Лог в Иркутской области. В федеральный бюджет в результате аукциона поступит 9,4 млрд рублей за получение лицензии. Торги прошли с одним шагом, стоимость актива возросла на 10% — на 855 млн руб. Планируется, что в Бодайбо будет создан крупный компактный горнорудный район по добыче золота на уровне 80−90 тонн и 20−25 тонн серебра в год. В промышленное освоение будут вовлечены другие проявления золота Ленского золотопромышленного района, а также месторождения строительного сырья.

Открытие в 60-х годах 20 века в Иркутской области Сухого Лога и дальнейшая его разведка стали кульминацией столетнего изучения Ленского золотоносного района. На сегодня это одно из крупнейших в Евразии золоторудных месторождений. Прогнозные ресурсы золота составляют 1,9 тысячи тонн, серебра — 1,5 тысячи тонн, забалансовые запасы золота — 799 тонн. Доля месторождения в общих запасах золота страны составляет 28%. Интерес к месторождению ранее проявляли «Полюс», ГК «Ростех», Polymetal, Nordgold, Kinross, «Высочайший».