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13:12 (мск), источник: АиФ Челябинск

Два челябинских предприятия обвинили в загрязнении воздуха без разрешений

Нарушителям грозят штрафы.

Предприятия-нарушители законодательства об охране атмосферного воздуха обнаружены в Ленинском районе Челябинска, сообщают в пресс-центре региональной прокуратуры.

В ходе проверки правоохранители выявили 8 производств, на которых нарушались требования экологических норм. Два предприятия, занимающиеся изготовлением металлоконструкций, осуществляли выбросы вредных веществ, не имея на это специальных разрешений.

Материалы по административным делам в отношении сотрудников одного из предприятий направлены для рассмотрения министерство экологии Челябинской области. Директора другой фирмы обязали выплатить штрафы на общую сумму 43 тысячи рублей.

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