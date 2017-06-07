Два челябинских предприятия обвинили в загрязнении воздуха без разрешений

Предприятия-нарушители законодательства об охране атмосферного воздуха обнаружены в Ленинском районе Челябинска, сообщают в пресс-центре региональной прокуратуры.

В ходе проверки правоохранители выявили 8 производств, на которых нарушались требования экологических норм. Два предприятия, занимающиеся изготовлением металлоконструкций, осуществляли выбросы вредных веществ, не имея на это специальных разрешений.

Материалы по административным делам в отношении сотрудников одного из предприятий направлены для рассмотрения министерство экологии Челябинской области. Директора другой фирмы обязали выплатить штрафы на общую сумму 43 тысячи рублей.