В Ростове расширят проезд по улице Суворова и отремонтируют подземный переход

Как сообщил директор департамента автомобильных дорог города Сергей Лиманов, в настоящее время определяется источник финансирования на разработку проектно-сметной документации на ремонт перехода, в том числе рассматривается возможность привлечения внебюджетных средств со стороны застройщика микрорайона — концерна «Покровский».

«Концерн “Покровский” предлагает в свою очередь разработать проект по ремонту перехода, где будут учтено его переустройство со смещением, либо полностью ликвидирован северо-западный лестничный спуск, — рассказал Сергей Лиманов. — Кроме того, должны быть восстановлены наружный дренаж со стороны парка им. 1 Мая, оклеечная гидроизоляция с наружной стороны северной части перехода, заменены пандусы, перила и ограждения».

Добавим, что существующий проезд от ул. Суворова до ул. Б. Садовая планируется замостить тротуарной плиткой с заменой бортового камня, обустроить дорожными знаками, ограничивающими скорость при въезде в жилую зону.