Украинец перевез контрабандой в Россию 2,5 тысячи утят

«В районе населенного пункта Жеребковский Миллеровского района был задержан гражданин Украины, который переместил в пешем порядке из Украины в Россию вне установленного пункта пропуска 2,5 тысячи утят», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что подельник гражданина Украины из России должен был встретить его на территории РФ на автомобиле ВАЗ-2121. В настоящее время задержанные привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение режима государственной границы Российской Федерации». Автомобиль и утята изъяты.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, изъятых утят проверят ветеринары, после чего их, возможно, отдадут в подсобное хозяйство.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли в Киевской области канал контрабанды из Российской Федерации прекурсоров для изготовления амфетамина и прекратили деятельность нарколаборатории.