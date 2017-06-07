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13:09 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Украинец перевез контрабандой в Россию 2,5 тысячи утят

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Гражданин Украины в обход установленного пункта пропуска переместил через границу с РФ 2,5 тысячи утят, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области.

Источник: "РИА Новости" Украина

«В районе населенного пункта Жеребковский Миллеровского района был задержан гражданин Украины, который переместил в пешем порядке из Украины в Россию вне установленного пункта пропуска 2,5 тысячи утят», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что подельник гражданина Украины из России должен был встретить его на территории РФ на автомобиле ВАЗ-2121. В настоящее время задержанные привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение режима государственной границы Российской Федерации». Автомобиль и утята изъяты.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, изъятых утят проверят ветеринары, после чего их, возможно, отдадут в подсобное хозяйство.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли в Киевской области канал контрабанды из Российской Федерации прекурсоров для изготовления амфетамина и прекратили деятельность нарколаборатории.

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