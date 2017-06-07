Главный атрибут успешной жизни

Выбирая недвижимость, стоит обратить внимание на такие критерии, как цена, надежность застройщика, месторасположение, окружение, качество строительства и уровень предлагаемого комфорта. Совокупность этих составляющих, а не отдельно каждая из них, и позволяет приобрести именно ту квартиру, которая на долгие годы станет вашим любимым домом.

Один из крупнейших застройщиков Казахстана — Корпорация «БАЗИС-А» — начал в Алматы строительство нового жилого квартала «Акварель», полностью соответствующего самым строгим критериям, предъявляемым при выборе жилья.

Судите сами.

Жилой квартал «Акварель» строится в комфортном для жизни районе Алматы, выше ул. Сатпаева, между улицами Туркебаева и Тлендиева. Благодаря отличной транспортной доступности жители нового жилого квартала легко и быстро смогут добираться до любой части города.

К ЖК «Акварель» примыкает ТРЦ ADK. В двух минутах от жилого квартала «Акварель» расположен прогулочный терренкур вдоль реки с уютным парком на набережной. В десяти минутах — Театр юного зрителя им. Н. Сац — культовое место для заядлых театралов и прекрасная возможность приобщить детей к искусству. В окружении «Акварели» несколько хороших школ, различных образовательных курсов, центров раннего развития и творческих студий.

Внутренняя территория жилого квартала «Акварель», закрытая от посторонних, превращена в чудесный парк с ландшафтным дизайном, прогулочными аллеями, уютными местами для отдыха. В парке установлены современные уличные тренажеры, спортивные и игровые площадки. Здесь каждый найдет себе занятие по душе.

Из окон квартир жилого квартала «Акварель» вы можете любоваться прекрасным видом на горы Заилийского Алатау!

Важным преимуществом жилого квартала «Акварель» являются расположенные на его территории два детских сада. Ваши дети будут находиться рядом с домом и под надежным присмотром.

Под современной и элегантной архитектурой каждого из 12-этажных домов жилого квартала «Акварель» скрыт прочный монолитный каркас. Дома рассчитаны на 9-балльную сейсмическую нагрузку. Для отделки фасадов используются долговечные экологичные строительные материалы с повышенными теплоизоляционными свойствами.

В жилом квартале «Акварель» создан беспрецедентный комфорт в проживании, который обеспечивает собственная служба эксплуатации. Здесь предусмотрены гостевая автостоянка, подземные паркинги и кладовые помещения для хранения личных вещей.

При разработке планировочных решений учтены все нюансы для создания продуманного и уютного интерьера. Делайте правильный выбор из 1-, 2-, 3- или 4-комнатных квартир от 39 м² до 102 м² и наслаждайтесь жизнью!