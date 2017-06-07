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13:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Бензин и дизтопливо резко подорожали в Новосибирске

Почти на 50 копеек за неделю подорожал бензин марки АИ-92, рассказали статистики.

Бензин и дизтопливо резко подорожали в Новосибирске, об этом сообщает Новосибирскстат.

В целом за неделю цена бензина в регионе выросла на 0,8% с 35,98 руб. до 36,26 руб. (рост на 28 копеек). Бензин марки АИ-80 не подорожал, средняя цена составляет 29,25 рублей. Бензин марки АИ-92 за неделю вырос в цене на 1,4% — с 34,64 до 35,11 (рост на 47 копеек). Бензин марки АИ-95 и выше не подорожал. Дизельное топливо за неделю выросло в цене на 1,2% — с 37,53 руб. до 37,96 руб. (рост на 43 копейки). .

«На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-80 можно было приобрести по цене от 29 до 29,50 рубля за литр, марки АИ-92 — от 34,90 до 35,65 рубля за литр, марки АИ-95 — от 38 до 38,90 рубля за литр, дизельное топливо — от 37,55 до 38,07 рубля за литр», — добавили статистики.

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