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13:20 (мск), источник: dostup1.ru

Под завод строительных смесей в Магнитогорске подберут альтернативную площадку

Губернатор Дубровский поручил властям города помочь инвестору с учетом его интересов и интересов жителей города.

Для строительства завода по производству сухих строительных смесей в Магнитогорске подберут альтернативную площадку с учетом интересов жителей города — соответствующее поручение губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал в ходе визита в южную столицу региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, ранее сообщалось, что инвестору, планировавшему организовать производство сухих строительных смесей, был выделен участок близ садоводческих товариществ и частных домов, что беспокоило их владельцев с точки зрения экологии.

Губернатор разделил обеспокоенность горожан: «Интересы людей — превыше всего. И ту обеспокоенность, которую высказывают сегодня жители Магнитогорска, я всецело разделяю. Но важно учесть и интересы инвестора. Для меня абсолютно очевидно, что в окрестностях города есть достаточно альтернативных площадок, на которых строительство завода по производству сухих строительных смесей не вызовет социальных рисков и общественного резонанса. Некоторые из них могут обладать даже более привлекательной логистикой и инфраструктурой. Необходимо такие варианты подготовить и предложить их инвестору, обеспечить все необходимое сопровождение», — цитирует главу региона его пресс-служба.

По поручению губернатора, сопровождением инвестора займутся власти Магнитогорска и экономический блок правительства Челябинской области, который уполномочен вести переговоры с правительством Республики Башкортостан.

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