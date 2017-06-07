Опубликован график курсирования рельсобуса между Калининградом и Балтийском

Так, по выходным транспорт будет уходить с Южного вокзала в 9:05, а по будним дням — с Северного в 18:22. Из Балтийска по рабочим дням рельсобус отправится в 6:54, в выходные — в 16:34. Время в пути — около часа.

Напомним, рельсовый автобус из Калининграда в Балтийск будет ходить до конца октября. Поезд будет курсировать четыре дня в неделю: рейсы выполняются по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Этими пригородными поездами жители и гости региона могут быстро добираться на отдых к морскому побережью Балтийска.