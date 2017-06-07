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13:28 (мск), источник: Ipress.ua

В Украине производство автомобилей бьет рекорды

В мае на украинских заводах было произведено 722 единицы автотранспортных средства.

Источник: Ipress.ua

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили — 662 ед. (+ 40% к маю прошлого года и + 16% к апрельскому показателю). Основная часть «легковушек» сошла с конвейера Еврокар (Skoda) — 568 ед. и другие 94 ед. — ЗАЗ.

Это на 22% больше результата мая прошлого года и на 16% больше показателя апреля текущего года, сообщает отраслевая ассоциация Укравтопром, информирует «Новое время.

Также в мае было произведено 50 автобусов (+ 35% к маю, но на 2% ниже апреля) и 10 грузовых автомобилей (все производства ЗАЗ).

Всего с начала года в Украине было произведено почти 2,8 тыс. машин. Это на 67% больше, чем в прошлом году.

Напомним, за первый квартал 2017 года на территорию Украины в режиме импорта было ввезено 39046 автотранспортных средств на $ 588 500 000.

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