В Украине производство автомобилей бьет рекорды

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили — 662 ед. (+ 40% к маю прошлого года и + 16% к апрельскому показателю). Основная часть «легковушек» сошла с конвейера Еврокар (Skoda) — 568 ед. и другие 94 ед. — ЗАЗ.

Это на 22% больше результата мая прошлого года и на 16% больше показателя апреля текущего года, сообщает отраслевая ассоциация Укравтопром, информирует «Новое время.

Также в мае было произведено 50 автобусов (+ 35% к маю, но на 2% ниже апреля) и 10 грузовых автомобилей (все производства ЗАЗ).

Всего с начала года в Украине было произведено почти 2,8 тыс. машин. Это на 67% больше, чем в прошлом году.

Напомним, за первый квартал 2017 года на территорию Украины в режиме импорта было ввезено 39046 автотранспортных средств на $ 588 500 000.