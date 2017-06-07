Украинский теплоход-«беглец» будет обслуживать в России речные круизы

Это произойдет после смены флага и порта приписки.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, четырехпалубный теплоход «Генерал Ватутин» с 2018 года будет работать на речных круизах в России. Корабль ближе к ночи вошел в территориальные воды России.

В АТОР сообщили, что корабль был приобретен у украинского владельца — компании Skypoint, зарегистрированной на Сейшельских островах. Сделка была совершена с целью передачи теплохода дочернему предприятию в России. Именно с последним будет эксклюзивно сотрудничать круизная компания «Инфофлот», которая займется продажей билетов на рейсы нового лайнера.

«Судно находится в прекрасном состоянии, поэтому уверен, что никаких проблем не будет», — сказал генеральный директор «Инфофлот» Александр Сахаров, информирует РБК.

Напомним, что украинский теплоход класса река-море «Генерал Ватутин», вышедший 1 июня в круиз из Киева, по неизвестным причинам не стал заходить в Одессу и направился в Ростов-на-Дону .