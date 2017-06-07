Украинский теплоход-«беглец» будет обслуживать в России речные круизы
Теплоход «Генерал Ватутин», который накануне вместо Одессы отправился к берегам Ростовской области, в России будет обслуживать речные круизы.
Теплоход «Генерал Ватутин», который накануне вместо Одессы отправился к берегам Ростовской области, в России будет обслуживать речные круизы.
Это произойдет после смены флага и порта приписки.
Как сообщает Ассоциация туроператоров России, четырехпалубный теплоход «Генерал Ватутин» с 2018 года будет работать на речных круизах в России. Корабль ближе к ночи вошел в территориальные воды России.
В АТОР сообщили, что корабль был приобретен у украинского владельца — компании Skypoint, зарегистрированной на Сейшельских островах. Сделка была совершена с целью передачи теплохода дочернему предприятию в России. Именно с последним будет эксклюзивно сотрудничать круизная компания «Инфофлот», которая займется продажей билетов на рейсы нового лайнера.
«Судно находится в прекрасном состоянии, поэтому уверен, что никаких проблем не будет», — сказал генеральный директор «Инфофлот» Александр Сахаров, информирует РБК.
Напомним, что украинский теплоход класса
Впоследствии сообщили, что лайнер «Генерал Ватутин» направляется в Россию, поскольку