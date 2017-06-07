Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
В Петербурге врача наказали за халатность к судьбе новорожденной девочки
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Олег Табаков лишился 677 миллионов рублей
СМИ: Бузова пришла на свадьбу в откровенном наряде
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Самый толстый в мире мальчик похудел
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
13:23 (мск), источник: Ipress.ua

Украинский теплоход-«беглец» будет обслуживать в России речные круизы

Теплоход «Генерал Ватутин», который накануне вместо Одессы отправился к берегам Ростовской области, в России будет обслуживать речные круизы.

Источник: Ipress.ua

Это произойдет после смены флага и порта приписки.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, четырехпалубный теплоход «Генерал Ватутин» с 2018 года будет работать на речных круизах в России. Корабль ближе к ночи вошел в территориальные воды России.

В АТОР сообщили, что корабль был приобретен у украинского владельца — компании Skypoint, зарегистрированной на Сейшельских островах. Сделка была совершена с целью передачи теплохода дочернему предприятию в России. Именно с последним будет эксклюзивно сотрудничать круизная компания «Инфофлот», которая займется продажей билетов на рейсы нового лайнера.

«Судно находится в прекрасном состоянии, поэтому уверен, что никаких проблем не будет», — сказал генеральный директор «Инфофлот» Александр Сахаров, информирует РБК.

Напомним, что украинский теплоход класса река-море «Генерал Ватутин», вышедший 1 июня в круиз из Киева, по неизвестным причинам не стал заходить в Одессу и направился в Ростов-на-Дону.

Впоследствии сообщили, что лайнер «Генерал Ватутин» направляется в Россию, поскольку компания-судовладелец продала его.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Украине производство автомобилей бьет рекорды
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
В Мьянме с радаров пропал военный самолет
Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор
Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапрому
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
В России упростят регистрацию недвижимости
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь