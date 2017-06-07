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14:08 (мск), источник: Publika.md

Почти два миллиарда леев удалось вернуть до 1 июня с ликвидации проблемных банков

Почти два миллиарда леев удалось вернуть до первого июня с ликвидации трёх проблемных банков.

Источник: Publika.md

Как сообщает Министерство финансов, свыше 830 миллионов получили с продажи активов финансовых учреждений.

Ещё более миллиарда — вернули из срочного кредита в 13 с половиной млрд леев, который Нацбанк предоставил проблемным банкам. Процесс их ликвидации начался осенью 2015 года.

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