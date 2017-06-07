Почти два миллиарда леев удалось вернуть до 1 июня с ликвидации проблемных банков

Как сообщает Министерство финансов, свыше 830 миллионов получили с продажи активов финансовых учреждений.

Ещё более миллиарда — вернули из срочного кредита в 13 с половиной млрд леев, который Нацбанк предоставил проблемным банкам. Процесс их ликвидации начался осенью 2015 года.