Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапромышленности

Уточняется, что Ульяновск должен посетить премьер-министр России Дмитрий Медведев и провести совещание по вопросу поддержки авиационной промышленности, на которое и направлялись главы компаний и замминистр.

«Необходимая деталь была оперативно заменена, и теперь борт готов к вылету», — сообщила позднее пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.

Она подчеркнула, что обеспечение безопасности является приоритетной задачей Специального летного отряда, поэтому всегда самолеты проходят тщательный предрейсовый осмотр, «и даже в случае обнаружения деталей, которые непосредственно не влияют на полет, они подлежат замене».