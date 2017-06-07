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13:54 (мск), источник: Газета.Ру

Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапромышленности

Самолет Специального летного отряда (СЛО) «Россия» Ту-214 с генеральным директором «Аэрофлота» Виталием Савельевым, руководителем Росавиации Александром Нерадько и замминистра транспорта Валерием Окуловым не смог вылететь из Москвы в Ульяновск из-за технической неисправности, передает ТАСС.

Уточняется, что Ульяновск должен посетить премьер-министр России Дмитрий Медведев и провести совещание по вопросу поддержки авиационной промышленности, на которое и направлялись главы компаний и замминистр.

«Необходимая деталь была оперативно заменена, и теперь борт готов к вылету», — сообщила позднее пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.

Она подчеркнула, что обеспечение безопасности является приоритетной задачей Специального летного отряда, поэтому всегда самолеты проходят тщательный предрейсовый осмотр, «и даже в случае обнаружения деталей, которые непосредственно не влияют на полет, они подлежат замене».

Комментарии
5
Sergey Vedmanov
Я прям прослезился, анекдот! )))))))))))
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М М
Зачем из-за трёх человек лайнер гонять? Разве не дешевле на регулярный рейс купить билеты?
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Юрий Жданов
Даже самолет не хочет лететь на Ваше совещание потому что кроме бла, бла и денег нет, ни чего нового и самое главное нужного и дельного не случиться. Спасибо.
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