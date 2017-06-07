«Славянский базар» на билетах заработал миллион долларов

26-й фестиваль «Славянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 17 июля в городе на Двине. В рамках форума запланированы десятки концертов, выступлений и выставок.

По словам директора конкурса, на «Славянский базар» уже купили порядка 40,5 тысяч билетов, забронировано еще 35 тысяч. Общая выручка на продаже билетов составляет около 1,9 миллиона рублей — порядка миллиона долларов.

На «Славянском базаре» 2017-го ожидается выступление Григория Лепса, Стаса Михайлова, Валерия Меладзе, Егора Крида, групп «Сплин» и «Руки вверх», а также ряда иных артистов. Пройдет здесь и конкурс исполнителей — в минувшем подобном смотре в рамках «Славянского базара» победил белорус Алексей Гросс.

Как неоднократно заявляли организаторы «Славянского базара», уже несколько лет подавляющее большинство расходов они покрывают за счет внебюджетных средств. Частично финансово помогает проведению фестиваля и исполком Союзного государства.