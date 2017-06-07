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15:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии 50 лучших многоквартирных домов получили по 100 тысяч рублей

УФА, 7 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Башкирии прошла церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший многоквартирный дом».

В нем приняли участие 143 дома из 18 муниципалитетов. 50 лучших получили премии в размере 100 тысяч рублей, которые должны быть направлены на содержание дома и прилегающей территории. Среди победителей — 21 уфимская многоэтажка, шесть домов Ишимбая, четыре — Салавата, по три дома в Кумертау и Учалах.

Также ведомство наградило шестерых победителей журналистского конкурса, вручив им премии по 50 тысяч рублей.

Список лучших многоквартирных домов:

1. Агидель, ул. Комсомольский бульвар, 8А.

2. Кумертау, ул. Окружная, 8.

3. Кумертау, ул. Пушкина, 3.

4. Кумертау, ул. Советская, 11.

5. Салават, ул. Калинина, 59.

6. Салават, ул. Островского, 40.

7. Салават, ул. Калинина, 10.

8. Салават, ул. Калинина, 40.

9. Сибай, ул. Морозова, 10.

10. Стерлитамак, ул. Суханова, 28.

11. Стерлитамак, ул. Артема, 116.

12. Октябрьский, ул. Проспект Ленина, 75Б.

13. Уфа, ул. Р. Зорге, 70.

14. Уфа, ул. Р. Зорге, 70/1.

15. Уфа, ул. Р. Зорге, 70/2.

16. Уфа, ул. Российская, 106/1.

17. Уфа, ул. Ковшовой, 6.

18. Уфа, ул. Конституции, 2.

19. Уфа, ул. Х. Давлетшиной, 6.

20. Уфа, ул. Цюрупа, 156/3.

21. Уфа, ул. Кадомцевых, 15.

22. Уфа, ул. Кадомцевых, 6/2.

23. Уфа, ул. Пр. Октября, 26.

24. Уфа, ул. Айская, 54/1.

25. Уфа, ул. Мингажева, 121/2.

26. Уфа, ул. Касимовская, 6.

27. Уфа, ул. Ферина, 26.

28. Уфа, ул. Достоевского, 100.

29. Уфа, ул. Амантая, 12.

30. Уфа, ул. Г. Горбатова, 7/4.

31. Уфа, ул. Новомостовая, 7.

32. Уфа, ул. Гоголя, 53.

33. Уфа, ул. ул. Левитана, д. 14/7.

34. Белебеевский район, пос. Приютово, ул. Бульвар Мира, 15.

35. Дюртюли, ул. Матросова, 18.

36. Ишимбай, ул. Советская, 25.

37. Ишимбай, ул. Советская, 53.

38. Ишимбай, ул. Мира, 4.

39. Ишимбай, ул. Гагарина, 10/1.

40. Ишимбай, ул. Советская, 99.

41. Ишимбай, ул. Б. Хмельницкого, 10.

42. Мелеуз, ул. Смоленская, 31.

43. Туймазы, ул. Луначарского, 55.

44. Туймазы, ул. Южная, 48.

45. Туймазинский район, с. Серафимовский, ул. Девонская, 34.

46. Учалы, ул. Пионерская, 6А.

47. Учалы, ул. Карла Маркса, 11.

48. Учалы, ул. Ленина, 30.

49. Янаул, ул. Ленина, 8.

50. Янаул, ул. К. Маркса, 12.

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