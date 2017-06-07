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15:55 (мск), источник: Sputnik.md

Ряд молдавских бизнесменов навсегда распрощаются со своими миллионами

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. На протяжении 2016 года Совет по конкуренции наложил штрафы на общую сумму в 19,1 миллиона лея. Таковы данные отчета о деятельности ведомства за прошлый год.

Источник: Sputnik.md

Степень добровольной оплаты выросла на 85% в сравнении с предыдущим годом. Сообщается, что из общей суммы наложенных штрафов в госбюджет поступили свыше четырех миллионов леев, что в пять раз превышает показатели 2015 года.

Глава Совета по конкуренции Виорика Кэраре пояснила, что цель структуры не накладывать штрафы, а восстановить конкурентной среды. Самое резонансное дело о нарушении закона о конкуренции в 2016 году стало злоупотребление доминирующими позициями шести предприятий-поставщиков лекарств, предназначенных для медицинских учреждений страны.

В ходе расследования установлено, что компании не поставили в полном объеме и в указанные сроки заказанные больницами медикаменты. Совет по конкуренции наложил на эти предприятия штрафы, общая сумма которых превысила 17 миллионов леев.

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