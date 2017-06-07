Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов

В прошлый четверг компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться. На совещании в Ростуризме 7 июня представитель «ВИМ-Авиа» сообщил, что компания ожидает возвращения самолетов из ремонта в течение двух недель.

«У нас есть ряд чартерных авиакомпаний, и мы завтра с ними проводим совещание в Росавиации, где мы еще раз предупредим авиакомпании о том, что если будут такие массовые задержки рейсов, то нам придется объявить об этом пассажирам. Нам придется просто пойти на отмену нерегулярных рейсов», — сказал Нерадько журналистам.