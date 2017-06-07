Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов

В последнее время «ВИМ-Авиа» массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания.
В прошлый четверг компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться. На совещании в Ростуризме 7 июня представитель «ВИМ-Авиа» сообщил, что компания ожидает возвращения самолетов из ремонта в течение двух недель.
«У нас есть ряд чартерных авиакомпаний, и мы завтра с ними проводим совещание в Росавиации, где мы еще раз предупредим авиакомпании о том, что если будут такие массовые задержки рейсов, то нам придется объявить об этом пассажирам. Нам придется просто пойти на отмену нерегулярных рейсов», — сказал Нерадько журналистам.
Говоря о ситуации с «ВИМ-Авиа», он пояснил, что ведомство не имеет права из-за задержек рейсов ограничивать сертификат эксплуатанта. Также агентство не может рекомендовать компании пересмотреть маршрутную сеть и вообще график, потому что «Росавиации по законодательству запрещено вмешиваться в хозяйственную деятельность авиакомпании», добавил Нерадько.
«Тем не менее, мы обратили внимание авиакомпании на то, что их провозные емкости и парк воздушных судов не соответствуют их желаниям, еще 15 мая — до того, как начал развиваться этот кризис, — и рекомендовали сократить маршрутную сеть. Авиакомпания не так оперативно среагировала, и только после того, как лавинообразно стали нарастать задержки и отмены рейсов, она начала как-то реагировать», — сообщил он.
«После этого мы с ними встречались в конце мая, мы каждый день с ними работаем, и уже как мера — мы можем не подтверждать программу нерегулярных рейсов. Но, если мы это сделаем и не подтвердим, то все издержки тогда лягут на нас, тогда к нам придут туристы и скажут: «На каком основании?» А авиакомпания, я думаю, славирует, и скажет: «Да мы готовы вас перевести, это Росавиация так делает», — предположил он.