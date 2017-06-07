В 2017 году в Крыму отремонтируют 700 тыс кв м дорог — Сафронов

«В общем объеме мы планируем 700 тысяч метров квадратных отремонтировать. На первое июня уже было сделано 374 тысячи, почти 50% мы выполнили, поэтому мы идем по плану, который мы хотим реализовать в 2017 году», — отметил он.

Глава Службы автомобильных дорог РК рассказал, что до конца года запланирован ряд ремонтных мероприятий.

«Это Симферополь — Саки и от Сак до Евпатории отремонтировать дорогу. Это направление Симферополь — Бахчисарай — Научный, у нас там есть участок 14 километров, мы хотим дорогу эту привести в нормальное рабочее состояние», — уточнил он и добавил, что также запланированы работы по нанесению на дороги разметки.

Сафронов пояснил, что «опорную» сеть региональных дорог Крыма составляют дороги Симферополь — Феодосия — Керчь, Симферополь — Алушта — Ялта, Симферополь — Саки — Евпатория, Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, а также дороги между Симферополем и Армянском, Симферополем и Красноперекопском.

«Эти основные региональные дороги. Мы, безусловно, первый квартал и часть второго квартала уделяли именно межрегиональным дорогам, для того чтобы обеспечивать безаварийный проезд по данным направлениям. У нас задача была до 1 июня эту работу завершить, что в принципе нам удалось сделать. Сейчас максимально мы делаем акцент на дороги межмуниципального значения, которых гораздо больше», — подчеркнул он.