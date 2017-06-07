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15:43 (мск), источник: Калининград.Ru

Возле башни Врангеля разрешили построить четырёхэтажный торгово-выставочный центр

Областное правительство выдало разрешение на строительство торгово-выставочного комплекса в районе башни Врангеля в Калининграде.

Источник: Калининград.Ru

Сведения об этом опубликованы на сайте агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию.

Разрешение на возведение объекта по улице Баранова, 2 получило ООО «Текстиль». Документ выдан с формулировкой «Регенерация исторической среды с хозяйственным освоением земельного участка с кадастровым номером 39:15:131702:4 и строительством торгово-выставочного комплекса».

Общая площадь объекта составит 3973 квадратных метра. Высота четырёхэтажного здания — 15 метров. Проектом также предусмотрен подземный этаж.

В 2014 году областная прокуратура и служба госохраны объектов культурного наследия обращались в суд с требованием запретить строительство торгового центра возле башни Врангеля. Иск удовлетворили, поскольку объект попадает в охранную зону здания выставочного зала «Кунстхалле».

Как пояснил корреспонденту Калининград.Ru руководитель областной службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, инвестор разработал проект регенерации территории, выполнил все необходимые условия и провёл ряд экспертиз. На основании представленных документов власти выдали компании разрешение на строительство.

По словам чиновника, сейчас на территории расположен металлический ангар, который находится в неудовлетворительном состоянии и портит восприятие объекта культурного наследия.

До начала строительства инвестор должен выполнить археологические изыскания, а во время работ — обеспечивать сохранность здания «Кунстхалле», регулярно проводить мониторинг и применять щадящие технологии. Само здание будет ниже, чем «Кунстхалле», — подчеркнул Евгений Маслов.

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