Доллар на черном рынке продолжил дешеветь и в покупке, и в продаже

Об этом сообщает «Капитал» со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению со вторником курс американской валюты в покупке снизился на 2 копейки, а в продаже — на 5 копеек. 6 июня доллар предлагали купить по 26,11 грн, продать — по 26,18 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 07 июня снизился на 3 копейки и составляет 26,25 грн/доллар.