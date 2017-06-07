Доллар на черном рынке продолжил дешеветь и в покупке, и в продаже
На небанковском рынке в среду физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 26,09 грн, продать — по 26,13 грн.
На небанковском рынке в среду физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 26,09 грн, продать — по 26,13 грн.
Об этом сообщает «Капитал» со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.
По сравнению со вторником курс американской валюты в покупке снизился на 2 копейки, а в продаже — на 5 копеек. 6 июня доллар предлагали купить по 26,11 грн, продать — по 26,18 грн.
При этом официальный курс Нацбанка Украины на 07 июня снизился на 3 копейки и составляет 26,25 грн/доллар.