Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
В Думе предложили ужесточить наказание за жестокость к животным
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Инсульт ведет к алкоголизму
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
10Последний звонок-2017 в России
15:19 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежская область вошла в ТОП-10 по числу поддельной молочки в магазинах

Больше всего фальсификата оказалось на столах в больницах и детсадах.

У Воронежской области одни из самых высоких показателей производства молочной продукции. И в то же время — одно из первых мест по количеству фальсификата на полках. Больше всего поддельных молочных продуктов на столах пациентов больниц и воспитанников детских садов — 22% от всей молочки, которую подавали на завтрак, обед и ужин. Правда, ситуация выправляется — еще пару лет назад поддельных продуктов была половина.

Воронежская область на 7 месте, а больше всего поддельных продуктов авторы исследования обнаружили на Алтае и в Новосибирской области. Затем в списке Москва и область, Башкортостан и Татарстан.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Таблетку что ли вам дать: ответ Путина ведущей стал хитом. Видео
Собака догнала и остановила машину, сбившую ее хозяйку. Видео
Таблетку что ли вам дать: ответ Путина ведущей стал хитом. Видео
Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета нашли в море
В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине
Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапрому
Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливной версии седана Lada Vesta, которая получила приставку CNG
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь