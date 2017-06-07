Воронежская область вошла в ТОП-10 по числу поддельной молочки в магазинах

У Воронежской области одни из самых высоких показателей производства молочной продукции. И в то же время — одно из первых мест по количеству фальсификата на полках. Больше всего поддельных молочных продуктов на столах пациентов больниц и воспитанников детских садов — 22% от всей молочки, которую подавали на завтрак, обед и ужин. Правда, ситуация выправляется — еще пару лет назад поддельных продуктов была половина.

Воронежская область на 7 месте, а больше всего поддельных продуктов авторы исследования обнаружили на Алтае и в Новосибирской области. Затем в списке Москва и область, Башкортостан и Татарстан.