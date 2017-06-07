Судисполнители наложили арест на 3,1 миллиарда тенге в Delta Bank

Постановление, вынесенное частным судебным исполнителем, получено банком 5 июня.

18 мая 2017 года Национальный Банк РК приостановил действие лицензии на прием депозитов физических и юридических лиц, открытие банковских счетов физических и юридических лиц АО «Delta Bank» сроком до 15 июня.

Регулятор объяснил свое решение тем, что Delta Bank нарушил законодательство. Отмечается, что лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических и юридических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов Банка.

«По состоянию на 1 мая 2017 года объем принятых депозитов физических лиц АО “Delta Bank” составляет 0,6 миллиарда тенге, депозиты юридических лиц составляют 115,7 миллиарда тенге. Доля депозитного портфеля Банка составляет 0,7 процента от совокупного объема депозитов банковской системы», — отмечается в сообщении Нацбанка РК.

18 мая Национальный Банк РК сообщал, что предупредил три БВУ, среди которых был и Delta Bank, о нарушении нормативов финансовой устойчивости.

7 ноября 2016 года стало известно, что лицензия АО «Delta Bank» была приостановлена постановлением Нацбанка от 28 октября 2016 года на три месяца. В тот же день приостановили и действие лицензии Казинвестбанка.

28 декабря 2016 года регулятор принял решение возобновить действие лицензии АО «Delta Bank» на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в части приема депозитов, открытия банковских счетов физических лиц.