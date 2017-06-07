«Слодыч» сделает линейку печенья для розничных магазинов США

«В этом году у нас целая программа по освоению рынка США. Мы встречались с корпорацией Walmart. Планируем сделать линейку “Слодыча” специально для американского рынка и представить в магазинах американской розницы уже осенью», — отметил Игорь Шустов.
Также предприятия концерна активизировали работу по выходу на рынок КНР. «Мы были в Шанхае, планируем поехать в Гуанчжоу, Гонконг. Китайская делегация к нам приезжала, побывала на всех фабриках. В принципе, все нравится. В первую очередь они заинтересованы в покупке кондитерской продукции», — рассказал первый заместитель председателя.
В свою очередь начальник управления координации поставок на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности Елена Малиновская отметила, что у предприятий концерна есть задания по выходу на новые перспективные рынки. За четыре месяца текущего года на новые перспективные рынки поставлено продукции на $6,7 млн. Удельный вес в экспорте составил 4,7%. Предприятия «Белгоспищепрома» экспортируют продукцию в 60 стран.
Относительно выставки «Белагро-2017» Елена Малиновская рассказала, что экспозиции представили крупнейшие предприятия концерна. «Все самое вкусное — здесь», — заверила она.
Международная агропромышленная выставка «Белагро-2017» проходит в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслицы Минского района. На ней можно ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники. Участие в «Белагро-2017» принимают около 500 компаний из 25 стран.