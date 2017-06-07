«Слодыч» сделает линейку печенья для розничных магазинов США

«В этом году у нас целая программа по освоению рынка США. Мы встречались с корпорацией Walmart. Планируем сделать линейку “Слодыча” специально для американского рынка и представить в магазинах американской розницы уже осенью», — отметил Игорь Шустов.

Также предприятия концерна активизировали работу по выходу на рынок КНР. «Мы были в Шанхае, планируем поехать в Гуанчжоу, Гонконг. Китайская делегация к нам приезжала, побывала на всех фабриках. В принципе, все нравится. В первую очередь они заинтересованы в покупке кондитерской продукции», — рассказал первый заместитель председателя.

В свою очередь начальник управления координации поставок на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности Елена Малиновская отметила, что у предприятий концерна есть задания по выходу на новые перспективные рынки. За четыре месяца текущего года на новые перспективные рынки поставлено продукции на $6,7 млн. Удельный вес в экспорте составил 4,7%. Предприятия «Белгоспищепрома» экспортируют продукцию в 60 стран.

Относительно выставки «Белагро-2017» Елена Малиновская рассказала, что экспозиции представили крупнейшие предприятия концерна. «Все самое вкусное — здесь», — заверила она.