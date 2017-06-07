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15:33 (мск), источник: БЕЛТА

«Слодыч» сделает линейку печенья для розничных магазинов США

7 июня, Минск /Юлия Дыленок — БЕЛТА/. ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» планирует выпустить линейку печенья для розничных магазинов США, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Игорь Шустов на полях международной сельскохозяйственной выставки «Белагро-2017».

Источник: БЕЛТА

«В этом году у нас целая программа по освоению рынка США. Мы встречались с корпорацией Walmart. Планируем сделать линейку “Слодыча” специально для американского рынка и представить в магазинах американской розницы уже осенью», — отметил Игорь Шустов.

Также предприятия концерна активизировали работу по выходу на рынок КНР. «Мы были в Шанхае, планируем поехать в Гуанчжоу, Гонконг. Китайская делегация к нам приезжала, побывала на всех фабриках. В принципе, все нравится. В первую очередь они заинтересованы в покупке кондитерской продукции», — рассказал первый заместитель председателя.

В свою очередь начальник управления координации поставок на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности Елена Малиновская отметила, что у предприятий концерна есть задания по выходу на новые перспективные рынки. За четыре месяца текущего года на новые перспективные рынки поставлено продукции на $6,7 млн. Удельный вес в экспорте составил 4,7%. Предприятия «Белгоспищепрома» экспортируют продукцию в 60 стран.

Относительно выставки «Белагро-2017» Елена Малиновская рассказала, что экспозиции представили крупнейшие предприятия концерна. «Все самое вкусное — здесь», — заверила она.

Международная агропромышленная выставка «Белагро-2017» проходит в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслицы Минского района. На ней можно ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники. Участие в «Белагро-2017» принимают около 500 компаний из 25 стран.

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