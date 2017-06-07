Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Таблетку вам дать?": ответ Путина ведущей NBC стал хитом (видео)
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Решена судьба теплохода, прибывшего в Россию вместо Украины
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Олег Табаков лишился 677 миллионов рублей
СМИ: Бузова пришла на свадьбу в откровенном наряде
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Самый толстый в мире мальчик похудел
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
10Последний звонок-2017 в России
15:42 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Дом-долгострой на ул. Ереванской в Нижнем Новгороде введен в эксплуатацию

Дом-долгострой на ул. Ереванской в Нижнем Новгороде введён в эксплуатацию. Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» сообщили в горадминистрации 7 июня 2017 года.

Согласно информации, 143-квартирный многоэтажный дом на пересечении ул. Ереванской и Дальней (Нижегородский район) был введён в эксплуатацию по решению суда 29 мая 2017 года. Дом начинал строиться в 2003 году, и был брошен на стадии высокой готовности объекта.

Далее в 2017 году планируются ввести в эксплуатацию ещё четыре проблемных дома. Компания «Квартстрой» самостоятельно занимается вопросом ввода домов по ул. 1й Оранжерейной и 2й Оранжерейной. Кроме того, на основании судебного решения, возможно, будут введены в эксплуатацию ТСЖ Белинского 118 и дома на пересечении ул. Варварской и Володарского (ТСЖ на Варварской).

Напомним, что ранее застройщик дома по ул. Ереванская направил иск в суд о вводе дома в эксплуатацию, так как отсутствует положительное заключение экспертизы по проектной документации.

Ранее сообщалось, что три из 17 оставшихся домов-долгостроев (дом по ул. Жукова между домами № 8 и № 10, дом ЖК «Подсолнухи» по ул. Родионова, жилой блок со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Б. Печёрская-пл. Сенная-Казанская набережная) планируется достроить в 2018 году. В свою очередь, застройщики домов № 3 по ул. Голованова и № 5 по пер. Гаражный ликвидированы, а сами дома в 2014 году признаны самовольными постройками.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета нашли в море
В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине
Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапрому
Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливной версии седана Lada Vesta, которая получила приставку CNG
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Часть Второго кольца метро в Москве запустят осенью
Жильцы сносимых пятиэтажек не будут платить за капремонт
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь