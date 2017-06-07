Дом-долгострой на ул. Ереванской в Нижнем Новгороде введен в эксплуатацию

Согласно информации, 143-квартирный многоэтажный дом на пересечении ул. Ереванской и Дальней (Нижегородский район) был введён в эксплуатацию по решению суда 29 мая 2017 года. Дом начинал строиться в 2003 году, и был брошен на стадии высокой готовности объекта.

Далее в 2017 году планируются ввести в эксплуатацию ещё четыре проблемных дома. Компания «Квартстрой» самостоятельно занимается вопросом ввода домов по ул. 1й Оранжерейной и 2й Оранжерейной. Кроме того, на основании судебного решения, возможно, будут введены в эксплуатацию ТСЖ Белинского 118 и дома на пересечении ул. Варварской и Володарского (ТСЖ на Варварской).

Напомним, что ранее застройщик дома по ул. Ереванская направил иск в суд о вводе дома в эксплуатацию, так как отсутствует положительное заключение экспертизы по проектной документации.