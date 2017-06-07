Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему «Генерал Ватутин» сбежал с Украины в РФ
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Семилетняя девочка собрала для спасшей ее папу больницы 7 миллионов рублей
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Андерсон восхитила Монако обтягивающим платьем - СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Глюкоза опубликовала фото с разбитой губой и синяками - СМИ
Табаков и другие клиенты банка лишились миллионов
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
15Последствия урагана в Москве
19:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербуржцы смогут расплачиваться в автобусах банковской картой

Услуга стала доступной с 7 июня.

Источник: РИА "Новости"

Теперь можно не греметь мелочью, а оплачивать проезд на автобусе банковскими картами и мобильными с поддержкой Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay. В Петербурге эту программу запустили на маршрутах № 39 и № 39Э, которые охватывают дорогу от «Пулково» до станции метро «Московская». Такое новшество появилось в городе к началу Кубка конфедераций как совместный проект Государственного унитарного предприятия «Пассажиравтотранс» и «Газпромбанка».

Как это работает? Банковскую карту или смартфон необходимо приложить к оранжевому терминалу — валидатору.

Подтверждением оплаты будет зеленая стрелка на экране терминала.

«Пассажиравтотранс» будет первым представителем наземного транспорта в городе, проезд на котором можно оплатить картой или мобильным устройством. Генеральный директор ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин отметил, что организация приложит все усилия, чтобы удобный способ оплаты был доступен для всех наших пассажиров Петербурга.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Медики смогут пройти стажировки в ходе Фестиваля молодежи и студентов
Топ-менеджеров госкомпаний пересадят в российские самолеты
Медики смогут пройти стажировки в ходе Фестиваля молодежи и студентов
Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов
Трамп выбрал кандидата на пост нового директора ФБР
В самолете ВВС Мьянмы находились 122 человека, включая 15 детей
В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине
Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапрому
Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливной версии седана Lada Vesta, которая получила приставку CNG
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Часть Второго кольца метро в Москве запустят осенью
Жильцы сносимых пятиэтажек не будут платить за капремонт
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь