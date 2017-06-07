Петербуржцы смогут расплачиваться в автобусах банковской картой
Услуга стала доступной с 7 июня.
Услуга стала доступной с 7 июня.
Теперь можно не греметь мелочью, а оплачивать проезд на автобусе банковскими картами и мобильными с поддержкой Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay. В Петербурге эту программу запустили на маршрутах № 39 и № 39Э, которые охватывают дорогу от «Пулково» до станции метро «Московская». Такое новшество появилось в городе к началу Кубка конфедераций как совместный проект Государственного унитарного предприятия «Пассажиравтотранс» и «Газпромбанка».
Как это работает? Банковскую карту или смартфон необходимо приложить к оранжевому терминалу — валидатору.
«Пассажиравтотранс» будет первым представителем наземного транспорта в городе, проезд на котором можно оплатить картой или мобильным устройством. Генеральный директор ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин отметил, что организация приложит все усилия, чтобы удобный способ оплаты был доступен для всех наших пассажиров Петербурга.