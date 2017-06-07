Петербуржцы смогут расплачиваться в автобусах банковской картой

Теперь можно не греметь мелочью, а оплачивать проезд на автобусе банковскими картами и мобильными с поддержкой Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay. В Петербурге эту программу запустили на маршрутах № 39 и № 39Э, которые охватывают дорогу от «Пулково» до станции метро «Московская». Такое новшество появилось в городе к началу Кубка конфедераций как совместный проект Государственного унитарного предприятия «Пассажиравтотранс» и «Газпромбанка».

Как это работает? Банковскую карту или смартфон необходимо приложить к оранжевому терминалу — валидатору.