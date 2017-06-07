Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Катар — козырь России в "газовой войне" с Польшей и Украиной
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Путин ответил, что бы сделал, окажись в одном душе с геем
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Самый толстый в мире мальчик похудел
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
9Теракт в Манчестере
16:06 (мск), источник: Volga News

На ремонт 19 дорожных участков Тольятти выделят 210 млн рублей

Администрация Тольятти ищет компанию, которая отремонтирует автодороги общего пользования местного значения в городе, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик до 30 ноября 2017 г. должен будет отремонтировать проезжую часть и инженерные коммуникации, а также нанести дорожную разметку. На это из областного и городского бюджета выделят 209,8 млн рублей.

Работы будут вести на:

ул. Окраинной от ул. Вокзальной до ул. Окраинной, 14 (1,8 км),
ул. Транспортной от Фабричного проезда до ул. Полякова (1,5 км),
ул. Васильевской от ул. Ларина до КТР ул. Баныкина — ул. Матросова — ул. Комсомольская (2,4 км),
ул. Радищева от ул. Новозаводской до ул. Октябрьской (0,7 км),
ул. Ленинградской от ул. Родины до ул. Советской (1,2 км),
ул. Садовой от ул. Чапаева до ул. Пушкина (1,1 км),
ул. Тимирязева от ул. Тимирязева, 45 до ул. Тимирязева, 119 (1,2 км),
ул. Ушакова от ул. Комсомольской до ул. Мира (0,5 км),
ул. Бурлацкой от М-5 до нижнего шлюза (3,5 км),
ул. Раздольной от ТоАЗа до ЭПО «Поволжский» (3,9 км),
ул. Кооперативной от ул. Кооперативной, 1 до ул. Кооперативной, 203 (2,3 км),
ул. Академика Вавилова от ул. Кожевенной до ул. Весенней (1,2 км),
ул. Космодемьянской от ул. Коммунистической до ул. Лизы Чайкиной (0,2 км),
ул. Параллельной от ул. Бориса Коваленко до Обводного шоссе (1 км),
ул. Кольцова от переулка Ученический до ул. Кольцова, 81 (1 км),
ул. Краснознаменной от ул. Учительской до ул. Грибоедова (1,3 км),
переулке Ученический от ул. Ингельберга до ул. Учительской, 15 (0,4 км),
проезде Федоровские луга от ул. Кооперативной до границы Тольятти (2,6 км),
автодороге от Комсомольского шоссе до Яхт-клуба «Дружба» (0,4 км).

Прием заявок на участие в аукционе завершится 22 июня. Итоги подведут 26 июня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Водитель, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок
Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета нашли в море
В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине
Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапрому
Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливной версии седана Lada Vesta, которая получила приставку CNG
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
Конституционный суд защитит покупателей бесхозных квартир
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь