На ремонт 19 дорожных участков Тольятти выделят 210 млн рублей

Подрядчик до 30 ноября 2017 г. должен будет отремонтировать проезжую часть и инженерные коммуникации, а также нанести дорожную разметку. На это из областного и городского бюджета выделят 209,8 млн рублей.

Работы будут вести на:

ул. Окраинной от ул. Вокзальной до ул. Окраинной, 14 (1,8 км),

ул. Транспортной от Фабричного проезда до ул. Полякова (1,5 км),

ул. Васильевской от ул. Ларина до КТР ул. Баныкина — ул. Матросова — ул. Комсомольская (2,4 км),

ул. Радищева от ул. Новозаводской до ул. Октябрьской (0,7 км),

ул. Ленинградской от ул. Родины до ул. Советской (1,2 км),

ул. Садовой от ул. Чапаева до ул. Пушкина (1,1 км),

ул. Тимирязева от ул. Тимирязева, 45 до ул. Тимирязева, 119 (1,2 км),

ул. Ушакова от ул. Комсомольской до ул. Мира (0,5 км),

ул. Бурлацкой от М-5 до нижнего шлюза (3,5 км),

ул. Раздольной от ТоАЗа до ЭПО «Поволжский» (3,9 км),

ул. Кооперативной от ул. Кооперативной, 1 до ул. Кооперативной, 203 (2,3 км),

ул. Академика Вавилова от ул. Кожевенной до ул. Весенней (1,2 км),

ул. Космодемьянской от ул. Коммунистической до ул. Лизы Чайкиной (0,2 км),

ул. Параллельной от ул. Бориса Коваленко до Обводного шоссе (1 км),

ул. Кольцова от переулка Ученический до ул. Кольцова, 81 (1 км),

ул. Краснознаменной от ул. Учительской до ул. Грибоедова (1,3 км),

переулке Ученический от ул. Ингельберга до ул. Учительской, 15 (0,4 км),

проезде Федоровские луга от ул. Кооперативной до границы Тольятти (2,6 км),

автодороге от Комсомольского шоссе до Яхт-клуба «Дружба» (0,4 км).

Прием заявок на участие в аукционе завершится 22 июня. Итоги подведут 26 июня.